Vertrauen im Herzen (FTAOL - From Truth And Other Lies)

Hier ist eine originale Videoauskopplung aus dem Video-Outro von "Warum das heliozentrische Modell Nonsens ist".

Es wurde die originale Musik aus Qualitätsgründen NEU eingespielt.





Wir führen das Werk von Andreas weiter.

Für ihn.

Für Deutschland.

Für Europa.

Für die Welt.





Wenn euch die Videos gefallen, auch die auf unseren Mirrors, ladet sie runter, sichert sie, leitet sie weiter und ladet sie wieder hoch.

Darüber würde sich Andreas bestimmt freuen und wir freuen uns ebenso.





Vielen Dank und bis bald!

FTAOL-Mirror





Unsere Kanäle:

https://linktr.ee/fromtruthandotherlies





Komplettes Video:

https://odysee.com/@ftaol-mirror:1/Heliozentrischer-Nonsens2022:1





Musiklink:

https://www.youtube.com/watch?v=X1bc6kAJJFM

Where My Heart Will Take Me (Theme From "Enterprise" - Russell Watson)