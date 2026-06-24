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EDEN'S SCHOOL
JESUS, HERMES, AND RAPHAEL
SOLAS--TRACK 7
EDEN'S SCHOOL....EDEN'S SCHOOL
EARTH IS CRUEL....FOOLS ARE MADE
EDEN'S SCHOOL....EDEN'S SCHOOL
FOOLS OF GREED CAN HAVE THEIR HOLIDAY
BUT ALL THAT GROWS FROM SELFISH MINDS...I TELL YOU
WILL FIND THEMSELVES ENTWINED IN THE THORNY GREED THEY SEW
THE SAVING GRACE....YOUR MAKER NOW NEEDS YOU TO USE
ALL SELFISH MINDS HAVE MADE TO SELFLESSLY SERVE THOSE IN NEED
EDEN'S SCHOOL...EDEN'S SCHOOL
EARTH IS CRUEL...FOOLS ARE MADE
EDEN'S SCHOOL...EDEN'S SCHOOL
FULL OF GREED ON ITS HOLIDAY
NOW LOVE, FLY TO LOVE, I SAY
WE'RE MADE TO FLY LIKE BIRDS SET FREE
LETTING GO OF ALL THAT HOLDS YOU DOWN
TO FLY LIKE BIRDS, WEIGHTLESSLY
THE LESSONS TAUGHT IN EDEN'S SCHOOL...BELIEVE ME
ARE ALL THE LESSONS NEEDED TO ASCEND TO LOVE....HEAVEN'S GATE
TO CLIMB THE STAIRS AN ANGEL'S WINGS FLOW FREE
IN LOVE WITH ALL THAT IS AS YOU
WITH SELFLESS THOUGHTS OF LOVE....TO FLY
EDEN'S SCHOOL....EARTH IS CRUEL
FOOLS OF GREED ON THEIR HOLIDAY
EDEN'S SCHOOL....JAILS ARE FULL
FULL OF GREED ON ITS HOLIDAY
EDEN'S SCHOOL....GREED'S THE RULE
LEARN THE LESSON....THEN GRADUATE
EDEN'S SCHOOL....LOVE SHOULD RULE
ANGELS FLY OFF ON THEIR HOLIDAY