BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

EDEN'S SCHOOL
HERMES THOTH 2
HERMES THOTH 2
1 follower
Follow
0
Download MP3
Share
Report
4 views • Today

EDEN'S SCHOOL

JESUS, HERMES, AND RAPHAEL

SOLAS--TRACK 7



EDEN'S SCHOOL....EDEN'S SCHOOL

EARTH IS CRUEL....FOOLS ARE MADE

EDEN'S SCHOOL....EDEN'S SCHOOL

FOOLS OF GREED CAN HAVE THEIR HOLIDAY



BUT ALL THAT GROWS FROM SELFISH MINDS...I TELL YOU

WILL FIND THEMSELVES ENTWINED IN THE THORNY GREED THEY SEW

THE SAVING GRACE....YOUR MAKER NOW NEEDS YOU TO USE

ALL SELFISH MINDS HAVE MADE TO SELFLESSLY SERVE THOSE IN NEED



EDEN'S SCHOOL...EDEN'S SCHOOL

EARTH IS CRUEL...FOOLS ARE MADE

EDEN'S SCHOOL...EDEN'S SCHOOL

FULL OF GREED ON ITS HOLIDAY



NOW LOVE, FLY TO LOVE, I SAY

WE'RE MADE TO FLY LIKE BIRDS SET FREE

LETTING GO OF ALL THAT HOLDS YOU DOWN

TO FLY LIKE BIRDS, WEIGHTLESSLY



THE LESSONS TAUGHT IN EDEN'S SCHOOL...BELIEVE ME

ARE ALL THE LESSONS NEEDED TO ASCEND TO LOVE....HEAVEN'S GATE

TO CLIMB THE STAIRS AN ANGEL'S WINGS FLOW FREE

IN LOVE WITH ALL THAT IS AS YOU

WITH SELFLESS THOUGHTS OF LOVE....TO FLY



EDEN'S SCHOOL....EARTH IS CRUEL

FOOLS OF GREED ON THEIR HOLIDAY

EDEN'S SCHOOL....JAILS ARE FULL

FULL OF GREED ON ITS HOLIDAY

EDEN'S SCHOOL....GREED'S THE RULE

LEARN THE LESSON....THEN GRADUATE

EDEN'S SCHOOL....LOVE SHOULD RULE

ANGELS FLY OFF ON THEIR HOLIDAY

Keywords
jesusprophecyhermesend of daysspiritual musicangel musicfrom the angels
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Florida&#8217;s &#8216;Free Kill&#8217; law leaves grieving families with no day in court

Florida’s ‘Free Kill’ law leaves grieving families with no day in court

Lance D Johnson
Washington Supreme Court Upholds $35.2 Million Penalty Against Meta Over Political Ad Disclosure

Washington Supreme Court Upholds $35.2 Million Penalty Against Meta Over Political Ad Disclosure

Edison Reed
U.K. Court Convicts Two Ukrainians in Arson Case; Media Blame Russia Despite Police Finding No State Link

U.K. Court Convicts Two Ukrainians in Arson Case; Media Blame Russia Despite Police Finding No State Link

Garrison Vance
New research reveals how consistent sleep schedules shield heart health and elevate mood

New research reveals how consistent sleep schedules shield heart health and elevate mood

Jacob Thomas
New Study Links Strength Training to Lower Dementia Risk, Longer Life

New Study Links Strength Training to Lower Dementia Risk, Longer Life

Morgan S. Verity
Ground-penetrating radar scans reveal compelling evidence of Noah&#8217;s Ark in Turkey

Ground-penetrating radar scans reveal compelling evidence of Noah’s Ark in Turkey

Jacob Thomas
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrightUBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy