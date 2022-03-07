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Mislav Kolakusic : Sur les tests PCR et la mafia pharmaceutique
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78 views • March 07, 2022
Le député européen croate Mislav Kolakusic dénonce les confinements, la fraude des tests PCR, les mesures liberticides. Il dénonce également avec force le nazisme et le fascisme en train de s’étendre dans le monde. Il appelle à la liberté, et à ce que cessent les mensonges et la peur.
Il faut savoir que dans le monde d'aujourd'hui, le gars peut y laisser sa peau, juste parce qu'il désigne nommément les voyous. Ceux qui sont en train de mettre la planète en coupe réglée. La Grosse Pharmacie a des centaines de milliers de morts à son actif, voire des millions, avec le génocide du coronavirus.
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