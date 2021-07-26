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AGENDA 21-ПОВЕСТКА НА 21 ВЕК... Вот что хотят сделать с нами глобалисты через продажных президентов!
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5084 views • July 26, 2021
Дорогие братья и сестры! Мы должны знать что готовят для нас враги Христа и человечества, руководимые самим дьяволом, чтобы своевременно готовиться к этим испытаниям и скорбям. Противостояние будет продолжаться и нарастать с каждым месяцем, ибо обезбоженное человечество своими страстями и грехами дало слишком много прав на себя сатане.
Бороться с ним и его слугами можно только с помощью Божьей. Нужно непрестанно с покаянием молиться Иисусовой молитвой и испрашивать у Христа дарования нам Царя, под скипетром которого мы очистим нашу Русь от всей сатанинской нечисти. Помоги нам, Господи! Даруй нам Царя! Царь грядет! Аминь.
Бороться с ним и его слугами можно только с помощью Божьей. Нужно непрестанно с покаянием молиться Иисусовой молитвой и испрашивать у Христа дарования нам Царя, под скипетром которого мы очистим нашу Русь от всей сатанинской нечисти. Помоги нам, Господи! Даруй нам Царя! Царь грядет! Аминь.
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