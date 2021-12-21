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Πατήρ Στ.Καρπαθίου: Ήρθα να σας πω την αλήθεια... Σας ωθούν σ' ένα μακροπρόθεσμο θάνατο...
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113 views • December 21, 2021
Συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία Κοζάνης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ στο παρακάτω άρθρο.
Πατήρ Στυλιανός Καρπαθίου: “Δρόμος χωρίς επιστροφή τα εμβόλια mRNA. Δεν είναι αναστρέψιμες οι βλάβες”
https://attikanea.info/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%81-%CE%A3%CF%84%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82-%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%94%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE-%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B1-mrna-%CE%94%CE%B5%CE%BD-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AD%CF%88%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CE%B2%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CF%82/
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ στο παρακάτω άρθρο.
Πατήρ Στυλιανός Καρπαθίου: “Δρόμος χωρίς επιστροφή τα εμβόλια mRNA. Δεν είναι αναστρέψιμες οι βλάβες”
https://attikanea.info/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%81-%CE%A3%CF%84%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82-%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%94%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE-%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B1-mrna-%CE%94%CE%B5%CE%BD-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AD%CF%88%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CE%B2%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CF%82/
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