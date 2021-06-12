Magentofaktion ist der Grund wieso geimpfte Menschen magnetisch werden!

die deutsche Firma Chemicell mit Sitz in Berlin hat wohl ihre Technik an grosse Pharmaunternehmen verkauft damit man diese Technik ohne eine Imformierte Aufklärung der Patienten den sogenannten Covid Impfungen hinzufügt. Das ist auch der Grund wieso viele geimpfte Menschen magnetisch werden. Der Magnetismus soll eine wesentlich bessere Lieferung der Botenstoffe in die Zellen der geimpften Menschen ermöglichen. Da aber dies dem Patienten nicht mitgeteilt wurde, ist das zumindest eine Verletzung der ärztlichen Sorgfaltspflicht, jedoch sind andere Straftatbestände gegen die Verantwortlichen dieses Völkermordes zu prüfen. Ein PDF wurde von mir als Beweismittel gesichert, denn es könnte ja sein das die Webseite der Firma zukünftig nicht erreichbar ist oder der Server abstürzen sollte. Juristen die noch einen Funken Ehre im Körper haben, legt eure verfluchten teuflischen BAR Vermutungen beiseite, vergesst den Mammon und werdet für die Menschen tätig, denn ihre werdet eurem Karma nicht entfliehen können denn das Blatt wendet sich. Jeder Verschörungstheoretiker auf der Welt wird sein Sandkorn dazu beitragen, und dieser Prozess ist unumkehrbar auch von der energetischen Seite.