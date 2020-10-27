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Правда о прививках (Альтернативный взгляд на вакцинацию)
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49 views • October 27, 2020
Правда о прививках (Альтернативный взгляд на вакцинацию)
Борис Гринблат в проекте "Академия осознанных мам" (2016)
Тема выпуска:
"Вакцинация, как метод ограничения физических, умственных и духовных способностей детей. Ее связь с онкологией и другими хроническими состояниями"
Для справки:
Борис Гринблат – врач-натуропат, основатель проекта МедАльтернатива.инфо (www.MedAlternativa.info), автор книги "ДИАГНОЗ - РАК: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию" (http://medalternativa.info/books/),
Участник международного проекта «Правда о раке. Поиск методов лечения» (http://medalternativa.info/category/proekt-pravda-o-rake/).
Автор, организатор и ведущая телесаммита "Академия осознанных мам" - Ольга Енкова.
www.MedAlternativa.info
Скачать mp-3 файл этого выступления: https://yadi.sk/d/c2b9t_zyqb8iV
Ссылка на сайт, о котором говорит Борис на 1:28:50: https://www.greenmedinfo.health/
Борис Гринблат в проекте "Академия осознанных мам" (2016)
Тема выпуска:
"Вакцинация, как метод ограничения физических, умственных и духовных способностей детей. Ее связь с онкологией и другими хроническими состояниями"
Для справки:
Борис Гринблат – врач-натуропат, основатель проекта МедАльтернатива.инфо (www.MedAlternativa.info), автор книги "ДИАГНОЗ - РАК: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию" (http://medalternativa.info/books/),
Участник международного проекта «Правда о раке. Поиск методов лечения» (http://medalternativa.info/category/proekt-pravda-o-rake/).
Автор, организатор и ведущая телесаммита "Академия осознанных мам" - Ольга Енкова.
www.MedAlternativa.info
Скачать mp-3 файл этого выступления: https://yadi.sk/d/c2b9t_zyqb8iV
Ссылка на сайт, о котором говорит Борис на 1:28:50: https://www.greenmedinfo.health/
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