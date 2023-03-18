Dans l'Ombre d'Hermès - Les Secrets du Communisme [2009 - Jüri Lina - hardsub FR]

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Wall Street et sa Révolution bolchévique. La chronologie et la description des réels dessous-de-table autour des révolutions russes (bolchéviques) de 1905 et 1917.





En deux heures ce documentaire présente tous les noms des personnes et organisations ayant fomenté, financé et activé ces événements historiques majeurs.

Vous y découvrirez les réels acteurs et motifs de ces révolutions, exactement tout ce qui ne figure pas dans les manuels scolaires et la "version officielle" historique.

Il s'agit d'une version totalement "révisée" de l'Histoire du XXe siècle qui est dans le sillage des travaux de Eustache Mullins ("La Réserve Fédérale Américaine") et de Anthony C. Sutton ("Wall Street et la Révolution bolchévique").

Les points essentiels à retenir de ce film impressionnant:

- les révolutions de 1905 et 1907 ne sont pas l'oeuvre du peuple national russe.

- elles sont le fruit de complots incessants ayant démarré depuis le XIXe siècle (après Napoléon) réalisés par des sociétés secrètes (Franc-maçonnerie, Illuminati) puis modernes (B'naï B'rith) ainsi que par des diplomates occidentaux et la finance internationale (surtout juive).

- les dits "révolutionnaires russes" sont en fait des agents payés, des mercenaires fanatisés et idéologisés (certains même toxicomanes: comme Felix Dzerzhinsky) et envoyés en Russie sans parler le russe issus du monde entier et ayant prequ'exclusivement pour caractéristique d'être juifs ou d'origine (ils parlent et communiquent en Yiddish entre eux).

- ce documentaire a été réalisé à la suite de la publication du livre "Sous le Signe du Scorpion. L'Ascension et la chute de l'Union Soviétique" par le même auteur qui détaille très profondément sur plus de 400 pages les bas-fonds de ces révolutions.

- ce docu. est une version pourtant "allégée" et "politiquement correcte" afin de ne pas heurter le spectateur et de l'inviter à lire le livre où toutes les complètes informations sont livrées sur les identités occultes et ethniques des principaux acteurs.

Le livre est une avalanche de stupéfactions dont les preuves fournies vaudraient à l'auteur dans certains pays des sanctions pénales tant leur nature prouve le complot judéo-maçonnique à 100%.

- L'essentiel du matériel-source est issu des fonds d'archives de l'Union Soviétique ouverts aux Chercheurs à partir de 1991 pendant la période de la Perestroïka.





Jüri Lina est un dissident estonien (ex rép. d'URSS) exilé en Suède.