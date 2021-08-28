© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
H ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΦΟΒΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ
Follow
10
Download MP3
Share
Report
816 views • August 28, 2021
Κι αφού οι καταστροφικες πυρκαγιές κρατησαν μολις λίγες μέρες το ενδιαφέρον των μέσων εξαπάτησης, αυτά επανήλθαν στη σταθερή και ξεχωριστά πρωταρχική κασετα μπολιάσματος. Βλέπεις την ώρα που πασχίζουν να επιτύχουν να μη μείνει πίσω κανένας, το χρονοδιάγραμμα του αφεντικού επιβάλλει σύντομα να ξεκινήσουν να πουλάνε τη δόση την τρίτη που καθιστά τα πιστοποιητικά τζούφια! Οπότε ξαναλάδωσε τη μηχανή τους με νέα επιχορήγηση επειδή το Σεπτέμβρη ο ιός αναμένεται να εκτοξεύσει τα κρούσματα και να ταξιδέψει από τα νησιά στην ηπειρωτική ελλάδα, λένε, σαν άλλος λαθρομετανάστης φαντάζομαι, γιατί πώς αλλιώς θα μπορούσε να διαφύγει τα ακριβέστατα τεστς πριν την αναχώρηση του.
Και μες στην αντινοητική ρητορική τους έχουν εκλογικεύσει τον εκβιασμό και περιγράφουν τη στυγνή απόλυση των ανθρώπων ανεξαρτήτως αξίας, προσφοράς, γνώσεων κλπ σαν ένα απλό κίνητρο για να δεχτούν να μπούν σε αυτό το εγκληματικό γαϊτανάκι τρυπημάτων και γενικότερης υποταγής στο νέο κόσμο που φέρνουν. Στον ορίζοντα όμως φαίνονται αντιδράσεις που ελπίζουμε πως αφ’ενός μεν θα είναι αρκετά μαζικές για να είναι επιτυχημένες αφ’ετέρου δε πως θα επεκταθούν σε κάθε επίπεδο της κοινωνίας. Γνωρίζουμε πλέον πόσο κρίσιμος θα είναι αυτός ο χειμώνας για την ανθρωπότητα όλη.
Εν παραλλήλω και αφου περιμέναμε για το ποιό θα είναι το επόμενο πιάτο που θα ενίσχυε τη σύγχυση σε παγκόσμιο επίπεδο, μας σερβιρε τους ξαναζεσταμένους Ταλιμπάν αφού είχε τα πιόνια στημένα καλά τόσο για να επιτύχουν να πάρουν μια ισχυρή βάση, την Καμπούλ, αλλά και στη συνέχεια να προκληθούν σύντομα οι πρώτες προστριβές που περιμένουμε τη συνέχεια τους. Από αυτά, εκτός των ενδεχόμενων συγκρούσεων και τρομοκρατικών επιθέσεων έχουμε νέα καραβάνια που εισρέουν στις ευρωπαικές χώρες και φυσικά δεν αναμένεται να μας αφήσει αυτό ανεπηρέαστους, στη χώρα μας που πλέον ακόμα και το “μπάτε σκύλοι αλέστε” είναι λίγο για να περιγράψει την κατάσταση.
Μέσα από την ακατάσχετη χρήση του φόβου λοιπόν, πρωταρχικά, όπως καλά γνωρίζει, ποντάρει πως οι άνθρωποι θα βασιστούν στην ύλη και θα αναγκαστούν να κάνουν πίσω επειδή “μπορεί να χάσουν κάτι” και τότε πώς θα είναι η ζωή χωρίς αυτό. Όμως η ζωή δεν έρχεται πάντα όπως φαίνεται ότι θα έρθει και στο δρόμο του Θεού από τη μια βλέπουμε πως τα περισσότερα που έχουν παρουσιαστεί ως απαραίτητα από τον κόσμο είναι απλά πλάνες, από την άλλη αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε, αν μας είναι όντως απαραίτητα, τότε θα βρεθεί ο τρόπος να τα έχουμε.
Επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
Γκρουπ στο Telegram: https://t.me/joinchat/TfYwsWAbj53KKzel
Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group https://www.facebook.com/groups/478441460227303/
Κανάλι Telegram: https://t.me/angelokar
Προφιλ Facebook: https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Κανάλι στο Odysee. com: https://odysee.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Λογαριασμός Mewe: https://mewe.com/i/angelokarageorgos
Spotify: https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ
Όλοι οι σύνδεσμοι δε χωρούν από κάτω και είναι εδώ: https://angelokarageorgos.gr/i-aparaititi-epektasi-tis-ekfobistikis-tyrannias
Κάλεσμα Ελευθερίας! ΟΛΟΙ στο Σύνταγμα στις 29/08 κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού! https://koukfamily.blogspot.com/2021/08/2908.html
Γαλλία Τα μαγαζιά άδεια!… https://www.facebook.com/1492687881/videos/562845938493396/
FDA Approves First COVID-19 Vaccine https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-covid-19-vaccine
FDA letter for EUA renewal of Pfizer Biontech https://www.fda.gov/media/150386/download
FDA BLA approval Cominarty https://www.fda.gov/media/151710/download
Jabbed adults infected with Delta ‘can match virus levels of unvaccinated’
https://www.theguardian.com/world/2021/aug/19/jabbed-adults-infected-with-delta-can-match-virus-levels-of-unvaccinated
Οξφόρδη: «Εμβολιασμένοι και μη έχουν ίδιο ιικό φορτίο-Άχρηστα τα πιστοποιητικά https://iskra.gr/%ce%bf%ce%be%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%b4%ce%b7-%ce%b5%ce%bc%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%b1%cf%83%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bc%ce%b7-%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%af/
Large-scale study of antibody titer decay following BNT162b2 mRNA vaccine or SARS-CoV-2 infection https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.19.21262111v1.full
Κορωνοϊός: Ανέφικτη η ανοσία της αγέλης https://www.kathimerini.gr/world/561463621/koronoios-anefikti-i-anosia-tis-agelis/
13,000 Deaths, Nearly 600,000 Adverse Events Reported After COVID Vaccines, as Debate Heats Up Over Boosters https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-cdc-deaths-adverse-events-covid-vaccines-booster-shots-september/
Chinese Foreign Minister Wang Yi meets with #Afghan #Taliban delegation led by Mullah Abdul Ghani Baradar in Tianjin. https://twitter.com/ghulamabbasshah/status/1420310918613938176
Afghanistan Pre-Soviet Invasion (1950-1970) https://youtu.be/dMMFjCSg2ps
Ιωάννης Νικολάου Έλληνα μου σήκω https://youtu.be/PdlGN5EUOt4
Και μες στην αντινοητική ρητορική τους έχουν εκλογικεύσει τον εκβιασμό και περιγράφουν τη στυγνή απόλυση των ανθρώπων ανεξαρτήτως αξίας, προσφοράς, γνώσεων κλπ σαν ένα απλό κίνητρο για να δεχτούν να μπούν σε αυτό το εγκληματικό γαϊτανάκι τρυπημάτων και γενικότερης υποταγής στο νέο κόσμο που φέρνουν. Στον ορίζοντα όμως φαίνονται αντιδράσεις που ελπίζουμε πως αφ’ενός μεν θα είναι αρκετά μαζικές για να είναι επιτυχημένες αφ’ετέρου δε πως θα επεκταθούν σε κάθε επίπεδο της κοινωνίας. Γνωρίζουμε πλέον πόσο κρίσιμος θα είναι αυτός ο χειμώνας για την ανθρωπότητα όλη.
Εν παραλλήλω και αφου περιμέναμε για το ποιό θα είναι το επόμενο πιάτο που θα ενίσχυε τη σύγχυση σε παγκόσμιο επίπεδο, μας σερβιρε τους ξαναζεσταμένους Ταλιμπάν αφού είχε τα πιόνια στημένα καλά τόσο για να επιτύχουν να πάρουν μια ισχυρή βάση, την Καμπούλ, αλλά και στη συνέχεια να προκληθούν σύντομα οι πρώτες προστριβές που περιμένουμε τη συνέχεια τους. Από αυτά, εκτός των ενδεχόμενων συγκρούσεων και τρομοκρατικών επιθέσεων έχουμε νέα καραβάνια που εισρέουν στις ευρωπαικές χώρες και φυσικά δεν αναμένεται να μας αφήσει αυτό ανεπηρέαστους, στη χώρα μας που πλέον ακόμα και το “μπάτε σκύλοι αλέστε” είναι λίγο για να περιγράψει την κατάσταση.
Μέσα από την ακατάσχετη χρήση του φόβου λοιπόν, πρωταρχικά, όπως καλά γνωρίζει, ποντάρει πως οι άνθρωποι θα βασιστούν στην ύλη και θα αναγκαστούν να κάνουν πίσω επειδή “μπορεί να χάσουν κάτι” και τότε πώς θα είναι η ζωή χωρίς αυτό. Όμως η ζωή δεν έρχεται πάντα όπως φαίνεται ότι θα έρθει και στο δρόμο του Θεού από τη μια βλέπουμε πως τα περισσότερα που έχουν παρουσιαστεί ως απαραίτητα από τον κόσμο είναι απλά πλάνες, από την άλλη αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε, αν μας είναι όντως απαραίτητα, τότε θα βρεθεί ο τρόπος να τα έχουμε.
Επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
Γκρουπ στο Telegram: https://t.me/joinchat/TfYwsWAbj53KKzel
Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group https://www.facebook.com/groups/478441460227303/
Κανάλι Telegram: https://t.me/angelokar
Προφιλ Facebook: https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Κανάλι στο Odysee. com: https://odysee.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Λογαριασμός Mewe: https://mewe.com/i/angelokarageorgos
Spotify: https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ
Όλοι οι σύνδεσμοι δε χωρούν από κάτω και είναι εδώ: https://angelokarageorgos.gr/i-aparaititi-epektasi-tis-ekfobistikis-tyrannias
Κάλεσμα Ελευθερίας! ΟΛΟΙ στο Σύνταγμα στις 29/08 κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού! https://koukfamily.blogspot.com/2021/08/2908.html
Γαλλία Τα μαγαζιά άδεια!… https://www.facebook.com/1492687881/videos/562845938493396/
FDA Approves First COVID-19 Vaccine https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-covid-19-vaccine
FDA letter for EUA renewal of Pfizer Biontech https://www.fda.gov/media/150386/download
FDA BLA approval Cominarty https://www.fda.gov/media/151710/download
Jabbed adults infected with Delta ‘can match virus levels of unvaccinated’
https://www.theguardian.com/world/2021/aug/19/jabbed-adults-infected-with-delta-can-match-virus-levels-of-unvaccinated
Οξφόρδη: «Εμβολιασμένοι και μη έχουν ίδιο ιικό φορτίο-Άχρηστα τα πιστοποιητικά https://iskra.gr/%ce%bf%ce%be%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%b4%ce%b7-%ce%b5%ce%bc%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%b1%cf%83%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bc%ce%b7-%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%af/
Large-scale study of antibody titer decay following BNT162b2 mRNA vaccine or SARS-CoV-2 infection https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.19.21262111v1.full
Κορωνοϊός: Ανέφικτη η ανοσία της αγέλης https://www.kathimerini.gr/world/561463621/koronoios-anefikti-i-anosia-tis-agelis/
13,000 Deaths, Nearly 600,000 Adverse Events Reported After COVID Vaccines, as Debate Heats Up Over Boosters https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-cdc-deaths-adverse-events-covid-vaccines-booster-shots-september/
Chinese Foreign Minister Wang Yi meets with #Afghan #Taliban delegation led by Mullah Abdul Ghani Baradar in Tianjin. https://twitter.com/ghulamabbasshah/status/1420310918613938176
Afghanistan Pre-Soviet Invasion (1950-1970) https://youtu.be/dMMFjCSg2ps
Ιωάννης Νικολάου Έλληνα μου σήκω https://youtu.be/PdlGN5EUOt4
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.