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[VOSTFR] Ce que les médias grand public avaient peur de vous dire
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40 views • June 14, 2021
Ce que les grands médias ont eu peur de vous dire sur l'actualité
de cette semaine. Cette semaine, alors que les grands médias étaient
obsédés par le fait qu'Herman Cain ne portait pas de masque lors
du rassemblement du président Trump à Tulsa, voici les choses qui
sont arrivées et qui comptent vraiment.
Vidéo originale :
https://youtu.be/uyHZWf8isp0
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