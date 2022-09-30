ΝΕΑ ΕΚΠΟΜΠΗ: ΤΑ ΠΑΡΑ ΦΥΣΙΝ ΕΚΤΡΩΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΦΡΙΚΩΔΟΥΣ ΥΠΟΕΞΕΛΙΞΗΣ





Κι αφού και επίσημα πλέον με μεγαλοπρεπείς τελετουργίες περάσαμε στη νέα εποχή όπου η κηδεία της βασίλισσας συμβολίζει την κηδεία του παλαιού κόσμου έχοντας πλέον επιτύχει και την αλλαγή του γενετικού υλικού μεγάλου μέρους της ανθρωπότητας, η εξάπλωση της κακαισθησίας επιταχύνεται σε οποιαδήποτε πτυχή της πραγματικότητας με σκοπό να διαστρέψει κάθε αίσθηση Θεεϊκής αρμονίας που διαπνέει τα ανθρώπινα όντα. Άλλωστε γνωρίζουν καλά πως όσο οικειοποιείσαι το τέρας τόσο του μοιάζεις γι’αυτό και μας διαποτίζουν μανιωδώς με λογιών λογιών “φρούτα” που δεν θα έβγαιναν ούτε μέσα από κωμικά καρτούν επιστημονικής φαντασίας όπως γυναίκες που γονιμοποιήθηκαν με κιτ γονιμοποίησης, καθηγητές με τεράστια επιπρόσθετα στήθη, παιδικά με δυο μαμάδες, άσημους αθλητές που διακρίνονται αγωνιζόμενοι ενάντια σε γυναίκες και άλλα πολλά.





Παρότι η ηθική εξαθλίωση είναι ίσως το μεγαλύτερο όπλο για να οδηγηθούμε στην πλήρη υποδούλωση που χωρις ρεπό πασχίζουν να επιτύχουν αιώνες τώρα, ταυτόχρονα θα έπρεπε να περάσουμε και από ένα ολικό ξήλωμα των οικονομιών και κατα συνέπεια όλων των δομών των κοινωνιών. Γι’αυτό και όσο περνά ο καιρός βλέπουμε τις οικονομίες ακόμα και των μεγαλύτερων χωρών να βρίσκονται σε πρωτοφανή ύφεση με τα χειρότερα να έρχονται, ταραχές να συμβαίνουν όλο και περισσότερο και τον κόσμο αποσβολωμένο να μην ξέρει από που να πιαστεί την ίδια ώρα που στην Ελλάδα και όχι μόνο οι λαθρομετανάστες συνεχίζουν να μπαίνουν σαν με επίσημες προσκλήσεις και πλέον από προσωρινοί επισκέπτες για να αποφύγουν τους πολέμους έχουν μετατραπεί σε χρήσιμες μόνιμες προσθήκες για τη σωτηρία του δημογραφικού αλλά και της παραγωγικής οικονομίας. Δεν είναι και άσχετο βέβαια που οι θρησκευτικοί ηγέτες στα πλαίσια της δημιουργίας της πανθρησκείας επισημοποίησαν το Chrislam.





Παράλληλα και ενώ τα δεδομένα είναι καταιγιστικά σε σχέση με τις συνέπειες των γονιδιακών ανατροπών που υπέβαλαν τους ανθρώπους, είτε από τον περίγυρο μας, είτε από την πολύ σημαντική συνεχιζόμενη αύξηση της ολικής θνησιμότητας, είτε από τα νέα και είτε από επίσημες μελέτες, οι τηλεειδικοί ορκισμένοι στην ατζέντα συνεχίζουν με την ίδια ρητορική την αποστολή τους όπως και οι ομόλογοι τους στον τομέα τους ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας μας που πασχίζουν να μας φυλακίσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται για να κερδίσουν πόντους στα μάτια του αφεντικού αγνοώντας πως είναι άφιλος. Σ’έναν κόσμο που ενώ θα έλεγες πως φανερά το κακό έχει προσβάλλει τα πάντα απλώνοντας το σκοτεινό πέπλο του νομίζοντας πως είναι ικανό να μας επιβάλλει το αιχμαλωτιστικό μέλλον που τόσο ποθεί, εμείς και πάλι έχουμε τη δυνατότητα να διαφύγουμε συνεχίζοντας να το απαρνούμαστε και να παραμένουμε στον ανηφορικό μεν βαθειά λυτρωτικό δε δρόμο της Αλήθειας.





ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΘΗΝΑΣ

Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 6μμ

Άλσος Μπαρουτάδικο Αιγάλεω





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