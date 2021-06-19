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[VOSTFR] #ExposeGoogle
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30 views • June 19, 2021
✅ Tweets
https://twitter.com/Project_Veritas/status/1318699966358081538
https://twitter.com/Project_Veritas/status/1318692546449727491/photo/1
✅ Vidéo originale
https://youtu.be/BuCg3I2V3xc
Un Responsable De La Publicité de Google, sur une possible interférence dans les élections de 2020
"ARRÊTER les partis de droite de faire de la publicité... ou RÉDUIRE l'exposition..."
"Offrir des crédits publicitaires GRATUITS aux partis démocratiques"
"CENSUREZ les nouvelles de votre recherche"
#ExposeGoogle
Pour continuer à me suivre :
☑️ https://odysee.com/@Miniver
☑️ https://lbry.tv/@Miniver
☑️ https://parler.com/profile/Miniver1984
Me soutenir sur Tipeee ou paypal
✅ Paypal : http://urlz.fr/dr03
✅ Tipeee : https://fr.tipeee.com/reveillez-vous-eteignez-votre-tele/
☑️ https://www.miniver1984.com
📧 [email protected]
https://twitter.com/Project_Veritas/status/1318699966358081538
https://twitter.com/Project_Veritas/status/1318692546449727491/photo/1
✅ Vidéo originale
https://youtu.be/BuCg3I2V3xc
Un Responsable De La Publicité de Google, sur une possible interférence dans les élections de 2020
"ARRÊTER les partis de droite de faire de la publicité... ou RÉDUIRE l'exposition..."
"Offrir des crédits publicitaires GRATUITS aux partis démocratiques"
"CENSUREZ les nouvelles de votre recherche"
#ExposeGoogle
Pour continuer à me suivre :
☑️ https://odysee.com/@Miniver
☑️ https://lbry.tv/@Miniver
☑️ https://parler.com/profile/Miniver1984
Me soutenir sur Tipeee ou paypal
✅ Paypal : http://urlz.fr/dr03
✅ Tipeee : https://fr.tipeee.com/reveillez-vous-eteignez-votre-tele/
☑️ https://www.miniver1984.com
📧 [email protected]
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