Las Olimpiadas, EL FÚTBOL, Los Deportes, y el Nuevo Orden Mundial, PARTE 2: Pan y Circo

Visitamos el récord de Jonrones del Bésibol, a la Roma Pagana, el El Super Bowl, etc.La “Mitología” y La Realidad chocan de frente. El mundo de los deportes y el entretenimiento son puestos bajo el escrutinio de La verdad.Los super héroes y los dioses, adoración o entretenimiento ¿Qué tienen que ver Las Olimpiadas y el Mundial de Fúbol con el nuevo Orden Mundial…y más importante aún, cómo afecta tu salvación?Los Iluminatis, la Masonería, y su influencia en el mundo de hoy.“Salid de Ella Pueblo Mío” (APOC. 18:4)Cristoverdad | cvTruth