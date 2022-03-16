© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Oamenii nu ar trebui să mai vină aici. E capcana dracului
Follow
0
Share
Report
42 views • March 16, 2022
Telegram - Jos Botnița. | ”Un mercenar american povestește cum a ajuns să apere Ucraina, dar în loc de eroismul așteptat, s-a întâlnit cu realitatea dură. Baza militară, unde au fost adunați voluntari străini, a fost bombardată. Cei care au supraviețuit (inclusiv el) urmau să fie trimiși la Kiev fără echipament și cu zece cartușe de muniție de persoane.
Și când tipul a încercat să se întoarcă în Polonia, a trebuit să fugă într-o ambulanță, purtând o vestă de Cruce Roșie - altfel nu ar fi fost eliberat. La sfârșitul videoclipului, el sfătuiește pe nimeni să nu vină aici - „nu te vor lăsa să supraviețuiești”...”
Și când tipul a încercat să se întoarcă în Polonia, a trebuit să fugă într-o ambulanță, purtând o vestă de Cruce Roșie - altfel nu ar fi fost eliberat. La sfârșitul videoclipului, el sfătuiește pe nimeni să nu vină aici - „nu te vor lăsa să supraviețuiești”...”
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.