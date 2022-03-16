Telegram - Jos Botnița. | ”Un mercenar american povestește cum a ajuns să apere Ucraina, dar în loc de eroismul așteptat, s-a întâlnit cu realitatea dură. Baza militară, unde au fost adunați voluntari străini, a fost bombardată. Cei care au supraviețuit (inclusiv el) urmau să fie trimiși la Kiev fără echipament și cu zece cartușe de muniție de persoane.

Și când tipul a încercat să se întoarcă în Polonia, a trebuit să fugă într-o ambulanță, purtând o vestă de Cruce Roșie - altfel nu ar fi fost eliberat. La sfârșitul videoclipului, el sfătuiește pe nimeni să nu vină aici - „nu te vor lăsa să supraviețuiești”...”