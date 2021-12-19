Tο διαβατήριο εμβολίων δεν έχει καμία σχέση με την υγεία μας | Αυτή είναι η κομβική στιγμή (επ.1)

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283 views • December 19, 2021





Η κομβική στιγμή-κλειδί: γιατί τα διαβατήρια εμβολίων θα οδηγήσουν στην εμφάνιση ενός ολοκληρωτικού κράτους επιτήρησης (μέρος 1)



Με λίγα λόγια:



Η προτεινόμενη παγκόσμια καθιέρωση διαβατηρίων εμβολίων δεν έχει καμία σχέση με την υγεία μας. Τα διαβατήρια εμβολίων είναι ένας δούρειος ίππος που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός εντελώς νέου είδους ελεγχόμενης και επιτηρούμενης κοινωνίας, στην οποία η ελευθερία που απολαμβάνουμε σήμερα θα αποτελεί μακρινή ανάμνηση. Είναι καιρός να σταματήσει αυτό το σχέδιο στην αρχή του.



ΠΗΓΗ: This Pivotal Moment - Episode 1 - ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΜΒΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ - ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΙΣ ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΙ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ...Η κομβική στιγμή-κλειδί: γιατί τα διαβατήρια εμβολίων θα οδηγήσουν στην εμφάνιση ενός ολοκληρωτικού κράτους επιτήρησης (μέρος 1)Με λίγα λόγια:Η προτεινόμενη παγκόσμια καθιέρωση διαβατηρίων εμβολίων δεν έχει καμία σχέση με την υγεία μας. Τα διαβατήρια εμβολίων είναι ένας δούρειος ίππος που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός εντελώς νέου είδους ελεγχόμενης και επιτηρούμενης κοινωνίας, στην οποία η ελευθερία που απολαμβάνουμε σήμερα θα αποτελεί μακρινή ανάμνηση. Είναι καιρός να σταματήσει αυτό το σχέδιο στην αρχή του.ΠΗΓΗ: This Pivotal Moment - Episode 1 - https://www.youtube.com/watch?v=8TFKkbj01NQ Keywords vaccinesdeathemvolioparenergies

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