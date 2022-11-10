HEY! BOLSONARO IS A FREEMASON - MOST HIGH STATUS > ROMAN < CATHOLICS ARE! - NOTHING IS AS IT SEEMS AND YOU KNOW ALL ROADS LEAD TO ROME! - FOLLOW THE MONEY! - NOTHING NEW UNDER THE SUN

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REMEMBER IT WAS THE ROMANS AND THE PHARASIES CONSPIRED TO KILL JESUS CHRISTOS - KNOW THE KILLERS THEY COME WITH GIFTS AND A SMILE!
NOTHING IN THIS WORLD IS AS IT SEEMS - THEY ARE CONJURING DEMON SPIRITS/DJINN INTO THE VESSELS OF HUMANS THROUGH THE AI JAB THESE DEMONS POSSESS AND SOMTIMES KILL THE HOST USUALLY WITH A MOBILE PHONE IN THERE HANDS AS THE PHONE IS THE LINK - THINK SCOOBY DOO CYBER CHASE!-LOOK IT UP YOU WILL FIND YOUR ANSWERS AS THE DEVIL HAS TO TELL YOU WHAT HE DOES BEFORE HE DOES IT TO YOU - THIS IS CALLED SADISM THEY LIKE TO JOKE ON WHAT THEY PLAN TO DO FOR THERE god satan - ON WHOM GODS WRATH WILL BE UPON ON THE DAY OF JUDGMENT - A BEDDING OF FIRE HAS ALREADY BEEN LAID OUT FOR HIM FOR ETERNITY! - HE IS TRYING TO TAKE AS MANY HUMAN SOULS WITH HIM! - STAND IN THE LIGHT HOLD ON TIGHT THE ANTI CHRIST WILL COME TO CLAIM HIM SELF KING OF THE WORLD - THEN CHRIST - THEN god - JUST LIKE PHAROE THEY WILL ALL BE DESTROYED FOR THERE ARROGANCE AND EVIL THE PROPAGATE THROUGHOUT THIS WORLD FOR OVER 2 THOUSAND YEARS - HIS STORY TEACHES THEM NOTHING!!! AS THERE HEART EYES - AND SENSES HAVE BEEN VAILED BY THE MOST HIGH GOD SO ALL THE GOOD THEY SEE IT WILL APPEAR AS EVIL AND ALL THE EVIL WILL APPEAR AS GOOD! - THIS IS A CURSE FROM GOD ALMIGHTY TO THE WICKED AND THE EVIL SO NO GOOD DEEDS WILL APPEAR IN THERE SCALE - THEY WILL HAVE DEFRAUDED THEMSELVES AND WILL HAVE A ONE WAY TICKET TO THE LAKE OF FIRE! FREEMASONS SERVE lucifer - NOT! - GOD , ROME IS THE SEAT OF THE ANTICHRIST! = THE SIN -A- GOG OF SATAN INVERTING ALL OF GODS LAWS!
A GREAT WRATH WILL COME UPON THEM ALL! - FEAR NOT BELIEVERS YOU WILL INHERIT THIS EARTH TO REBUILD IT WITH JESUS CHRISTOS WHAT EVER RELIGION YOU ARE - THERE IS ONLY ONE GOD AND ONLY ONE RACE - THE HUMAN RACE - THE FAMILY OF MAN IS ONE AS IS THE ONLY TRUE CREATOR JOIN TOGETHER AGAINST EVIL WHAT EVER YOUR HUE OR BELIEF SYSTEM - THE WAR IS AGAINST YOU WITH HUMANS AND PRINCIPALITY'S OR EVIL SPIRITS. - READ - LEARN - OVERCOME! - GOD WINS! ALWAYS - UNITE AS 1 NO ONE IS COMING TO SAVE YOU -BE THE CHANGE YOU WANT TO SEE.