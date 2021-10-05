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“NON AVETE ALCUNA SCELTA” ecco cosa dice Bill Gates 25 Aprile 2020
I miei video prima di adesso
I miei video prima di adesso
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502 views • October 05, 2021
Link originale https://youtu.be/IY_mF-itYhU

ATTENZIONE: TUTTI I LINK DEI VIDEO BRIGHTEON SONO BANNATI A LIVELLO MONDIALE DALLA MAGGIOR PARTE DEI SOCIAL (es. Facebook, Twitter, Whatsapp ecc.)
AL MOMENTO FUNZIONA TELEGRAM E QUASI TUTTE LE E MAIL.

https://www.tinelli.eu

AMAZON: LIBRO DI DINO TINELLI "IL RISVEGLIO" https://www.amazon.it/Risveglio-Terra-Piana-Dino-Tinelli-ebook/dp/B07RBN4XQ8/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&;qid=1556959977&sr=8-1-fkmrnull

https://www.tinelli.eu/indice.html
1° canale http://www.youtube.com/c/DinoTinelli
2° canale Youtube https://www.youtube.com/c/DinoTinelli_nuovo

Playlist di Dino Tinelli https://www.youtube.com/user/tinellidino/playlists

My Radio https://www.spreaker.com/user/10657103


✔ NON SONO MEMBRO DELLA “FLAT EARTH SOCIETY”. Si tratta di un gruppo di opposizione controllata che diffonde menzogne sulle verità della Terra Piatta fornendo informazioni fasulle inserite a quelle corrette.
✔NOTA SUPPLEMENTARE
Se non siete d’accordo, se non vi piace il video, non guardatelo.
Le playlist aiutano a trovare le tematiche che cercate.
Questo il link https://www.youtube.com/user/tinellidino
Mettere in discussione, fare ricerca, eseguire prove e confutare fatti scientifici da tutte le angolazioni è scienza.
Credere ciecamente in ciò che ci hanno detto ed insegnato attraverso la scolarizzazione obbligatoria è religione.

Per supportare il canale https://www.PayPal.Me/DinoTinelli
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omspandemiavaccinicoronaviruspanico
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