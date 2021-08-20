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Die mRNA-Impfung bringt aus 3 Gründen den sicheren Tod
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DRAN BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker
Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
Dr. Sean Brooks bei der Sitzung des Schulausschusses von SW Ohio
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„Mein Name ist Dr. Shawn Brooks, PhD, Oxford. Ich habe 48 Veröffentlichungen, darunter 23 Bücher. Ich habe ungefähr 21 Jahre lang Gesundheitsmedizin, Anatomie und Physiologie studiert. Dr. Robert Malone, der den Boten-RNA [mRNA]-Impfstoff entwickelt hat, hat gesagt, dass niemand jemals diese Impfung nehmen sollte, unter keinen Umständen! Er hat sie entwickelt, und er sagt, dass man es niemals tun sollte, also lassen Sie mich erklären, was mit den Leuten passieren wird, die sie genommen haben. Entschuldigen Sie, die Leute, die sie genommen haben, werden in den nächsten 6 Monaten bis 3 bis 5 Jahren sterben, aus 3 Gründen.
Nummer 1: Sie haben ihr eigenes Immunsystem um 35% dramatisch geschwächt. Bei der ersten `Impfung´ waren es mindestens 15%. Bei der 2en um die 35%. Wenn sie jetzt eine Auffrischungsimpfung nehmen, werden sie sterben. Das war's. Wenn sie in Zukunft eine Grippeimpfung erhalten, werden sie sterben.
Der 2te Grund, antikörperabhängige Verstärkung, ist das, was mit diesen Impfungen bei jedem passiert, der sie genommen hat, es sei denn natürlich, man hat ein Placebo genommen. Aber es gibt keine Möglichkeit, das zu wissen. In Anbetracht dieser Tatsache gaukelt die antikörperabhängige Verstärkung dem gesamten Körper vor, dass die Zelle, die den Krankheitserreger frisst, ihn auch frisst, obwohl das nicht der Fall ist, und führt zu einem so genannten Zytokinsturm, der Organversagen verursacht. Das führt zum Tod, und das lässt sich durch keine noch so große Menge an Medikamenten aufhalten.
Der dritte Punkt ist die Blutgerinnung. Jeder, der die Impfung genommen hat, bekommt Blutgerinnsel. Wenn Sie mir nicht glauben, gibt es eine Möglichkeit, das herauszufinden. Machen Sie einen so genannten D-Dimer-Test. Damit wird die Blutgerinnung auf mikroskopischer Ebene nachgewiesen. Wir schneiden gerade jetzt, während ich mit Ihnen spreche, Blutgerinnsel aus den Menschen heraus.
Mio. Menschen sind an den `Impfungen´ gestorben. In Ihrer letzten Sitzung [des Schulausschusses von SW Ohio] haben Sie dafür plädiert, dass die Menschen in Zukunft möglicherweise die Impfungen nehmen und Masken tragen sollten, und ich habe gehört, wie Eltern dasselbe sagten. Den Eltern, die tatsächlich in Erwägung ziehen, ihre Kinder impfen zu lassen, sagen Sie also, dass sie sie dauerhaft sterilisieren werden. Menschen, die geimpft wurden, sind sterilisiert. 80% der [schwangeren] Frauen, die geimpft wurden, haben ihre Kinder im ersten Trimester verloren.
Sie können keine Kinder bekommen. Sie haben sich auch mit dem Äquivalent von HIV infiziert. Sie können jetzt nicht mehr stillen, Blut spenden, Organe spenden, Blutplasma spenden oder Knochenmark spenden. Wenn Sie mir nicht glauben, versuchen Sie Blut und Blutplasma zu spenden, und finden Sie heraus, was passiert. Sie werden abgelehnt. Es sei denn, Sie leben in Kalifornien. In diesem Fall ist es erlaubt, toxisches Blut mit Spike-Proteinen zu spenden.
Die Impfungen erzeugen Spike-Proteine. Sie sind in den Impfungen selbst enthalten. Und sie erzeugen sie, indem sie Ihre RNA in zwei Hälften zerschneiden. Du bist kein Mensch mehr, du bist etwas anderes, und du bist anfällig für unzählige Krankheiten. Das wird in Zukunft passieren - und zwar sehr schnell.
Großartig. Ich weiß nicht, wie viel % Eures Personals sich impfen lässt, aber Eure Schule wird geschlossen werden, Ihr werdet nicht geöffnet bleiben. Sie werden schließen, weil sie krank werden und sterben werden. Das wird in all Euren Gebäuden passieren. Es wird seinen Weg gehen, es passiert bereits. Ich wette, das tut es. Es passiert bereits, und viel Glück. Nichts kann es aufhalten. Danke!“
Und zwischenzeitlich wird der mutige Menschenretter immer wieder von der Moderation darauf hingewiesen, dass seine Redezeit dem Ende zuläuft. Wie dumm können Menschen sein...
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?
1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln
3.Liebe, schätze Dich selbst, sonst liebt, schätzt Dich niemand!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
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Dr. Sean Brooks bei der Sitzung des Schulausschusses von SW Ohio
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„Mein Name ist Dr. Shawn Brooks, PhD, Oxford. Ich habe 48 Veröffentlichungen, darunter 23 Bücher. Ich habe ungefähr 21 Jahre lang Gesundheitsmedizin, Anatomie und Physiologie studiert. Dr. Robert Malone, der den Boten-RNA [mRNA]-Impfstoff entwickelt hat, hat gesagt, dass niemand jemals diese Impfung nehmen sollte, unter keinen Umständen! Er hat sie entwickelt, und er sagt, dass man es niemals tun sollte, also lassen Sie mich erklären, was mit den Leuten passieren wird, die sie genommen haben. Entschuldigen Sie, die Leute, die sie genommen haben, werden in den nächsten 6 Monaten bis 3 bis 5 Jahren sterben, aus 3 Gründen.
Nummer 1: Sie haben ihr eigenes Immunsystem um 35% dramatisch geschwächt. Bei der ersten `Impfung´ waren es mindestens 15%. Bei der 2en um die 35%. Wenn sie jetzt eine Auffrischungsimpfung nehmen, werden sie sterben. Das war's. Wenn sie in Zukunft eine Grippeimpfung erhalten, werden sie sterben.
Der 2te Grund, antikörperabhängige Verstärkung, ist das, was mit diesen Impfungen bei jedem passiert, der sie genommen hat, es sei denn natürlich, man hat ein Placebo genommen. Aber es gibt keine Möglichkeit, das zu wissen. In Anbetracht dieser Tatsache gaukelt die antikörperabhängige Verstärkung dem gesamten Körper vor, dass die Zelle, die den Krankheitserreger frisst, ihn auch frisst, obwohl das nicht der Fall ist, und führt zu einem so genannten Zytokinsturm, der Organversagen verursacht. Das führt zum Tod, und das lässt sich durch keine noch so große Menge an Medikamenten aufhalten.
Der dritte Punkt ist die Blutgerinnung. Jeder, der die Impfung genommen hat, bekommt Blutgerinnsel. Wenn Sie mir nicht glauben, gibt es eine Möglichkeit, das herauszufinden. Machen Sie einen so genannten D-Dimer-Test. Damit wird die Blutgerinnung auf mikroskopischer Ebene nachgewiesen. Wir schneiden gerade jetzt, während ich mit Ihnen spreche, Blutgerinnsel aus den Menschen heraus.
Mio. Menschen sind an den `Impfungen´ gestorben. In Ihrer letzten Sitzung [des Schulausschusses von SW Ohio] haben Sie dafür plädiert, dass die Menschen in Zukunft möglicherweise die Impfungen nehmen und Masken tragen sollten, und ich habe gehört, wie Eltern dasselbe sagten. Den Eltern, die tatsächlich in Erwägung ziehen, ihre Kinder impfen zu lassen, sagen Sie also, dass sie sie dauerhaft sterilisieren werden. Menschen, die geimpft wurden, sind sterilisiert. 80% der [schwangeren] Frauen, die geimpft wurden, haben ihre Kinder im ersten Trimester verloren.
Sie können keine Kinder bekommen. Sie haben sich auch mit dem Äquivalent von HIV infiziert. Sie können jetzt nicht mehr stillen, Blut spenden, Organe spenden, Blutplasma spenden oder Knochenmark spenden. Wenn Sie mir nicht glauben, versuchen Sie Blut und Blutplasma zu spenden, und finden Sie heraus, was passiert. Sie werden abgelehnt. Es sei denn, Sie leben in Kalifornien. In diesem Fall ist es erlaubt, toxisches Blut mit Spike-Proteinen zu spenden.
Die Impfungen erzeugen Spike-Proteine. Sie sind in den Impfungen selbst enthalten. Und sie erzeugen sie, indem sie Ihre RNA in zwei Hälften zerschneiden. Du bist kein Mensch mehr, du bist etwas anderes, und du bist anfällig für unzählige Krankheiten. Das wird in Zukunft passieren - und zwar sehr schnell.
Großartig. Ich weiß nicht, wie viel % Eures Personals sich impfen lässt, aber Eure Schule wird geschlossen werden, Ihr werdet nicht geöffnet bleiben. Sie werden schließen, weil sie krank werden und sterben werden. Das wird in all Euren Gebäuden passieren. Es wird seinen Weg gehen, es passiert bereits. Ich wette, das tut es. Es passiert bereits, und viel Glück. Nichts kann es aufhalten. Danke!“
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