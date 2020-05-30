© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Propaganda, la fabrique du consentement - Jimmy Leipold - 2018
Follow
0
Download MP3
Share
Report
11 views • May 30, 2020
Les techniques de persuasion de masse sont nées à la fin du XIXe siècle à mesure que les révoltes ouvrières se multiplient. Mais c'est au moment de la première guerre mondiale que les États-Unis s’approprient les outils de propagande. En 50 ans, une poignée de penseurs vont les développer pour créer l'une des industries les plus florissantes de notre époque : les Relations Publiques. L’un des principaux théoriciens et techniciens de la fabrique du consentement s’appelle Edward Bernays. En 2001, le magazine Life le désignait comme l'une des 100 personnalités américaines les plus influentes du XXe siècle.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.