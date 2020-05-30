Propaganda, la fabrique du consentement - Jimmy Leipold - 2018

Les techniques de persuasion de masse sont nées à la fin du XIXe siècle à mesure que les révoltes ouvrières se multiplient. Mais c'est au moment de la première guerre mondiale que les États-Unis s’approprient les outils de propagande. En 50 ans, une poignée de penseurs vont les développer pour créer l'une des industries les plus florissantes de notre époque : les Relations Publiques. L’un des principaux théoriciens et techniciens de la fabrique du consentement s’appelle Edward Bernays. En 2001, le magazine Life le désignait comme l'une des 100 personnalités américaines les plus influentes du XXe siècle.