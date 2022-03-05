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ПРОГИБ НЕ ЗАЧТЕН... Церковники УПЦ МП угождают киевской хунте, но это им не помогает. Письмо в Редакцию.
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630 views • March 05, 2022
Прим.Ред. - Дорогие во Христе братья и сестры! Мы уже неоднократно показывали, как церковники УПЦ МП по примеру её главы Онуфрия, вместо молитв за мир и снятия напряженности в умах и сердцах прихожан, ведут антироссийскую пропаганду и вселяют в паству ненависть и злобу к своим российским братья и сестрам.
Это абсолютно не духовный подход. Греховный. И, как показывает практика, эти унизительные и богомерзкие прогибы нисколько не умиротворяют жидобандеровскую власть, а даже, напротив, все более разжигают в них ненависть и злобу в адрес таких лжепастырей.
А ведь начал эту позорную практику всегда ранее считавшийся пророссийским - митрополит Одесский Агафангел, который с 2014 года публично благословлял киевских карателей, отправлявшихся убивать русских Донбасса. Имеющий разум, да разумеет!
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ:
Христос Воскресе!
После, воистину, иудиной речи лжеепископа Диодора, буквально через час, в возглавляемый им Свято-Иверский монастырь Одессы, пожаловали 15 автоматчиков-карателей в полной боевой выкладке.
Перетрусили всем монахов, трудников и находившихся там людей. Спрашивали, как по-украински будет хлеб, селедка и т.п. Требовали показать мобильные телефоны: на старые, кнопочные не возбуждались, но рылись в смартфонах. Ближе к вечеру уехали. Итоги неизвестны. Это еще раз говорит о том, что иуд их 30 серебренников не спасут.
Удивительно их безумие. Ведь всем очевидно, чем закончится эта война, а они даже этого не понимают, и продолжают свое иудино дело. Словосочетание «безумные еретики» наполняется все новым и новым смыслом.
И да еще, священство предает осознанно, но миряне-то могут задать себе или им вопрос, как так, Вы всей корпорацией молитесь 8 лет о мире в Украине, а становится все хуже и хуже. Получается, что Бог вас не слышит? И кто и чьи вы после этого? По-моему логичные вопросы...
Это абсолютно не духовный подход. Греховный. И, как показывает практика, эти унизительные и богомерзкие прогибы нисколько не умиротворяют жидобандеровскую власть, а даже, напротив, все более разжигают в них ненависть и злобу в адрес таких лжепастырей.
А ведь начал эту позорную практику всегда ранее считавшийся пророссийским - митрополит Одесский Агафангел, который с 2014 года публично благословлял киевских карателей, отправлявшихся убивать русских Донбасса. Имеющий разум, да разумеет!
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ:
Христос Воскресе!
После, воистину, иудиной речи лжеепископа Диодора, буквально через час, в возглавляемый им Свято-Иверский монастырь Одессы, пожаловали 15 автоматчиков-карателей в полной боевой выкладке.
Перетрусили всем монахов, трудников и находившихся там людей. Спрашивали, как по-украински будет хлеб, селедка и т.п. Требовали показать мобильные телефоны: на старые, кнопочные не возбуждались, но рылись в смартфонах. Ближе к вечеру уехали. Итоги неизвестны. Это еще раз говорит о том, что иуд их 30 серебренников не спасут.
Удивительно их безумие. Ведь всем очевидно, чем закончится эта война, а они даже этого не понимают, и продолжают свое иудино дело. Словосочетание «безумные еретики» наполняется все новым и новым смыслом.
И да еще, священство предает осознанно, но миряне-то могут задать себе или им вопрос, как так, Вы всей корпорацией молитесь 8 лет о мире в Украине, а становится все хуже и хуже. Получается, что Бог вас не слышит? И кто и чьи вы после этого? По-моему логичные вопросы...
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