Наследие Пророка Мухаммада ﷺ человечеству

Благодаря милости и милосердию Всевышнего Аллаха 14 веков назад величайший из людей, Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, привнёс в этот мир Ислам. Ислам был призван объединить всё человечество в единую цивилизацию и построить справедливый, безопасный и счастливый мир для каждого человека! Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, заложил основы идеального общества и закрепил эти основы в Мединской конституции.





Сегодня Мединское соглашение получило своё продолжение в общечеловеческом проекте «Созидательное общество» и его 8 Основах. Миллионы людей выразили свою волю жить в равноправном, справедливом и безопасном мире, где наивысшей ценностью является жизнь человека.





Созидательное общество — это общечеловеческий проект, направленный на построение единой человеческой семьи в масштабах всей нашей планеты. Сегодня люди со всего мира уже строят такое общество. И у каждого мусульманина сейчас есть реальный шанс построить общество, о котором мечтал сам Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха!





🌍 Международная онлайн-конференция «Глобальный кризис. Умма Пророка Мухаммада ﷺ» с переводом на 80 языков: https://creativesociety.com/ru/global...





🌍 Международная онлайн-конференция «Глобальный кризис. Кто для нас Пророк Мухаммад ﷺ?» с переводом на 70 языков: https://creativesociety.com/global-cr...





🌍 Передача с участием И. М. Данилова «Ответственность последних»: • ОТВЕТСТВЕННОСТЬ П...





➡️ Международный проект «Созидательное общество»: https://creativesociety.com/ru





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