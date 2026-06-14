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THE SNAKE
BY HERMES THOTH
FROM ‘WORLD GROOVE’ TRACK 2
THAT LADY OVER THERE HAS SUCH A PRETTY WAY
OF SAYING SHE’S OTHERWISE ENGAGED
I HEARD HER THINK IT
I THINK NOW BABY WHY ARE YOUR EYES ENGAGED
WITH MY FASHION RAGE
AND MY SWIRLING MOTION
WE ARE MADE…….OH, YEA
THE SNAKE…..AH, TO LOVE
IT’S ALL BECAUSE WE’RE MADE
SO TRUE……TO LOVE
YOU MUST NOW KNOW
I HAVE SEWN THE SEEDS
AND THOUGH THE EARTH HAS DONE THE REST
THE SWIRLING HUMAN SNAKE
FROM THE STARS WE’VE BEEN SENT
GOD HAS SENT US HERE
TO FILL THE EARTH WITH LOVE
THE SNAKE LOVE SEEDS I’VE SEWN
TO HELP LOVE SNAKE DANCE WITH ME
THAT LADY LOVES TO USE HER SNAKELY MOVES
ATTRACTING THOSE OF LOVE TO SWIRL AROUND HER
THAT LADY, SO BOLD, MADE TO SWIRL A POLE
SENDING LOVE TO ALL…..ASCENDING LOCOMOTION
WE ARE MADE……OH, YEA
THE SNAKE…….AH, TO LOVE
IT’S ALL BECAUSE WE’RE MADE…….TO LOVE
YOU MUST NOW KNOW
FATHER SENT US HERE
THE DRAGON’S MADE A MESS
NASA SEES OUR SHIPS
HELP IS HERE TO STAY
ANUNNAKI BEST
STOP THEIR EVIL WAYS
MICHAEL’S ARROWS TRUE
CAN SEND THEM WHERE??...........ABISS
I HAVE SEWN THE SEEDS
AND THOUGH THE EARTH HAS DONE THE REST
THE SWIRLING HUMAN SNAKE
FROM THE STARS WE’VE BEEN SENT
GOD HAS SENT US HERE TO FILL THE EARTH WITH LOVE
THE SNAKE LOVE SEEDS I’VE SEWN
TO HELP LOVE SNAKE DANCE WITH ME
GOD HAS SENT US HERE
SNAKE THE SEEDS I’VE SEWN
TO HELP LOVE SNAKE DANCE WITH ME
THAT LADY OVER THERE HAS SUCH A PRETTY WAY
OF SAYING SHE’S OTHERWISE ENGAGED
I THINK NOW BABY WHY ARE YOUR EYES ENGAGED
WITH MY FASHION RAGE
AND MY SWIRLING MOTION
YES, WE’RE MADE LIKE THE SNAKE…………TO LOVE……SO TRUE