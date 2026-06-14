BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

THE SNAKE
HERMES THOTH 2
HERMES THOTH 2
1 follower
Follow
0
Download MP3
Share
Report
7 views • Today


THE SNAKE

BY HERMES THOTH

FROM ‘WORLD GROOVE’ TRACK 2


THAT LADY OVER THERE HAS SUCH A PRETTY WAY

OF SAYING SHE’S OTHERWISE ENGAGED

I HEARD HER THINK IT

I THINK NOW BABY WHY ARE YOUR EYES ENGAGED

WITH MY FASHION RAGE

AND MY SWIRLING MOTION


WE ARE MADE…….OH, YEA

THE SNAKE…..AH, TO LOVE

IT’S ALL BECAUSE WE’RE MADE

SO TRUE……TO LOVE

YOU MUST NOW KNOW


I HAVE SEWN THE SEEDS

AND THOUGH THE EARTH HAS DONE THE REST

THE SWIRLING HUMAN SNAKE

FROM THE STARS WE’VE BEEN SENT

GOD HAS SENT US HERE

TO FILL THE EARTH WITH LOVE

THE SNAKE LOVE SEEDS I’VE SEWN

TO HELP LOVE SNAKE DANCE WITH ME


THAT LADY LOVES TO USE HER SNAKELY MOVES

ATTRACTING THOSE OF LOVE TO SWIRL AROUND HER

THAT LADY, SO BOLD, MADE TO SWIRL A POLE

SENDING LOVE TO ALL…..ASCENDING LOCOMOTION


WE ARE MADE……OH, YEA

THE SNAKE…….AH, TO LOVE

IT’S ALL BECAUSE WE’RE MADE…….TO LOVE

YOU MUST NOW KNOW


FATHER SENT US HERE

THE DRAGON’S MADE A MESS

NASA SEES OUR SHIPS

HELP IS HERE TO STAY

ANUNNAKI BEST

STOP THEIR EVIL WAYS

MICHAEL’S ARROWS TRUE

CAN SEND THEM WHERE??...........ABISS


I HAVE SEWN THE SEEDS

AND THOUGH THE EARTH HAS DONE THE REST

THE SWIRLING HUMAN SNAKE

FROM THE STARS WE’VE BEEN SENT

GOD HAS SENT US HERE TO FILL THE EARTH WITH LOVE

THE SNAKE LOVE SEEDS I’VE SEWN

TO HELP LOVE SNAKE DANCE WITH ME


GOD HAS SENT US HERE

SNAKE THE SEEDS I’VE SEWN

TO HELP LOVE SNAKE DANCE WITH ME


THAT LADY OVER THERE HAS SUCH A PRETTY WAY

OF SAYING SHE’S OTHERWISE ENGAGED

I THINK NOW BABY WHY ARE YOUR EYES ENGAGED

WITH MY FASHION RAGE

AND MY SWIRLING MOTION


YES, WE’RE MADE LIKE THE SNAKE…………TO LOVE……SO TRUE

Keywords
prophecyend of daysspiritual musicangel musichermes thothfrom the angels
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
The unrelenting ‘maxxing’ machine: When self-improvement becomes a spiritual sickness

The unrelenting ‘maxxing’ machine: When self-improvement becomes a spiritual sickness

Lance D Johnson
The Gallipoli of the Gulf: America&#8217;s strategic collapse in the Middle East

The Gallipoli of the Gulf: America’s strategic collapse in the Middle East

Ramon Tomey
Planning for emergencies with chronic illness: A practical guide for vulnerable populations

Planning for emergencies with chronic illness: A practical guide for vulnerable populations

Zoey Sky
‘Personal chemistry’ keeps U.S.-Russia reset alive as Putin-Trump bond defies ‘backtracks’

‘Personal chemistry’ keeps U.S.-Russia reset alive as Putin-Trump bond defies ‘backtracks’

Lance D Johnson
The Ark Mentality: From lone prepper to resilient community

The Ark Mentality: From lone prepper to resilient community

Ramon Tomey
Physical Therapist Outlines Weekly Workout Blueprint to Build Strength Without Burnout

Physical Therapist Outlines Weekly Workout Blueprint to Build Strength Without Burnout

Petra Stone
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrightUBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy