BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
VictoriaRA
VictoriaRA
33 followers
Follow
2
Download MP3
Share
Report
16 views • December 19, 2020

«ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС»» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС. https://youtu.be/ZrAvZnL09rg  Читает Автор.

Фрагмент: «С Явлением Матери Мира в 1990 году в Киев — Была ВКЛЮЧЕНА Вселенская Духовно-Космическая ПрогРАмма Спасения и Фохатизации Планеты Земля и Солнечной Системы — «ЮСМАЛОС» (Юпитер, Сатурн, Марс, Луна, Орион, Сириус), Направленная на Духовную Защиту от тёмных сил Гагтунгра-Сета и Фохатизацию Вселенной. РукоВодителем ПРОГРАММЫ Является Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС. Основной Задачей ПРОГРАММЫ «ЮСМАЛОС» ЯВЛЯЕТСЯ — Спасение человечества от метки-начертания зверя-Антихриста: «И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть» («Откровение», 13:16-18). «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнём; и победившие зверя и образ его, и начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море» («Откровение», 15:2). Символически Это: Духовный Образ Фохатической Защиты Матери Мира, Её Абсолютный Огненный Свет, в Котором пребывают ИзбРАнные, принявшие Покров Вечной Всемогущей Любви Матери Света. И ПреобРАжение сознания землян Световой Абсолютной Энергией — Духом Святым Матери Мира. Это 144000 тысячи просветлённых душ — Воинство Небесное Софии Премудрой. Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС на протяжении более 26 ЛЕТ САМООТВЕРЖЕННО Готовит Эпохальный Переход Солнечной Системы в Новый Временной Виток. ПрогРАмма «ЮСМАЛОС» — ЭТО Планомерный Квантовый Переход в Новую Формацию Золотого Века, в Который вступит Шестая РАса преображённого человечества, принявшая Золотой Завет Софии. А 144000 Логосов СообРАзуют Новое Небо — Фохатическую Сферу Огненного Плана, Которой будет дышать Новая Земля и Обновлённая Солнечная Система. Абсолютное ЗНАНИЕ Премудрости Софии — Станет Открытым для всех миров и Нового ПреобРАжённого ЧелоВечества. Мессия Эпохи Водолея — Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС — Указала человечеству Выход из создавшегося тупика сознания в период глобального кризиса Земной цивилизации. Её Духовное Наследие — Это Безценный Опыт Матери-Берегини, Воплотившейся в конце ХХ века в Образе Софии-СОТИс-Исиды...»

(Мария ДЭВИ ХРИСТОС (Виктория ПреобРАженская). «ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС»», 03.11.2016 https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/programma-spaseniya-zemli-yusmalos ).

Авторские Сайты Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС):

https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©

Источник: https://usmalos.com/novosti/2020/12/15/programma-spaseniya-zemli-usmalos-materi-mira-marii-devi-hristos-video/

Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya ! ► СКАЧАТЬ. МАТЕРИАЛЫ САЙТА ДЛЯ ЧТЕНИЯ БЕЗ ИНТЕРНЕТА - https://usmalos.com/skachat.-materialy-sajta-dlya-chteniya-bez-interneta

Скачайте Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Для скачивания представлена архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет). Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.

Keywords
maitreyakalki avatarprophecies prorochestvapredictions predskazaniyaspirituality dukhovnostculture kulturaart iskusstvosociety obshchestvomother of the world mater miramaria devi christosvictoria preobrazhenskayamessiah messiyasavior spasitelnitsathe cosmic poliart of the third millennium kosmicheskoye poliiskusstvo tretyego tysyacheletiyausmalosvictoria ramahdi makhdiakmat akmatahmad akhmadsecond coming vtoroye prishestviyequantum leap kvantovyy skachok transformation preobrazheniye era of light era svetagolden age zolotoy vek era mother of the world epokha materi mirareligion religiya second coming slavs mother of godmahakali kalithe salvation earth rescue program protection from chipization zashchita ot chipizatsii
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Federal agents conduct door-to-door voter eligibility checks amid growing concerns over intimidation

Federal agents conduct door-to-door voter eligibility checks amid growing concerns over intimidation

Ramon Tomey
Report: Over 1,000 Doctors Have Left Israel, Creating Healthcare Strain and Strategic Risk

Report: Over 1,000 Doctors Have Left Israel, Creating Healthcare Strain and Strategic Risk

Garrison Vance
Get Up and Stretch: Five Ways to Counter Effects of Prolonged Sitting

Get Up and Stretch: Five Ways to Counter Effects of Prolonged Sitting

Zoey Sky
Trilateral Talks on the Horizon: Putin Backs Restarting Ukraine Peace Dialogue with U.S. and Kyiv, Eyes November Talks

Trilateral Talks on the Horizon: Putin Backs Restarting Ukraine Peace Dialogue with U.S. and Kyiv, Eyes November Talks

Garrison Vance
Meta Says Ray-Ban Smart Glasses Recorded Audio Without Wake Phrase, Fix Applied

Meta Says Ray-Ban Smart Glasses Recorded Audio Without Wake Phrase, Fix Applied

Chase Codewell
&#8220;Vaccine Education for Mama Bears&#8221; on BrightU: What every mama bear should know about baby&#8217;s health

“Vaccine Education for Mama Bears” on BrightU: What every mama bear should know about baby’s health

Belle Carter
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy