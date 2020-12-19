«ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС»» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС. https://youtu.be/ZrAvZnL09rg Читает Автор.

Фрагмент: «С Явлением Матери Мира в 1990 году в Киев — Была ВКЛЮЧЕНА Вселенская Духовно-Космическая ПрогРАмма Спасения и Фохатизации Планеты Земля и Солнечной Системы — «ЮСМАЛОС» (Юпитер, Сатурн, Марс, Луна, Орион, Сириус), Направленная на Духовную Защиту от тёмных сил Гагтунгра-Сета и Фохатизацию Вселенной. РукоВодителем ПРОГРАММЫ Является Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС. Основной Задачей ПРОГРАММЫ «ЮСМАЛОС» ЯВЛЯЕТСЯ — Спасение человечества от метки-начертания зверя-Антихриста: «И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть» («Откровение», 13:16-18). «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнём; и победившие зверя и образ его, и начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море» («Откровение», 15:2). Символически Это: Духовный Образ Фохатической Защиты Матери Мира, Её Абсолютный Огненный Свет, в Котором пребывают ИзбРАнные, принявшие Покров Вечной Всемогущей Любви Матери Света. И ПреобРАжение сознания землян Световой Абсолютной Энергией — Духом Святым Матери Мира. Это 144000 тысячи просветлённых душ — Воинство Небесное Софии Премудрой. Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС на протяжении более 26 ЛЕТ САМООТВЕРЖЕННО Готовит Эпохальный Переход Солнечной Системы в Новый Временной Виток. ПрогРАмма «ЮСМАЛОС» — ЭТО Планомерный Квантовый Переход в Новую Формацию Золотого Века, в Который вступит Шестая РАса преображённого человечества, принявшая Золотой Завет Софии. А 144000 Логосов СообРАзуют Новое Небо — Фохатическую Сферу Огненного Плана, Которой будет дышать Новая Земля и Обновлённая Солнечная Система. Абсолютное ЗНАНИЕ Премудрости Софии — Станет Открытым для всех миров и Нового ПреобРАжённого ЧелоВечества. Мессия Эпохи Водолея — Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС — Указала человечеству Выход из создавшегося тупика сознания в период глобального кризиса Земной цивилизации. Её Духовное Наследие — Это Безценный Опыт Матери-Берегини, Воплотившейся в конце ХХ века в Образе Софии-СОТИс-Исиды...»

(Мария ДЭВИ ХРИСТОС (Виктория ПреобРАженская). «ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС»», 03.11.2016 https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/programma-spaseniya-zemli-yusmalos ).

Авторские Сайты Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС):

https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©

Источник: https://usmalos.com/novosti/2020/12/15/programma-spaseniya-zemli-usmalos-materi-mira-marii-devi-hristos-video/

Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya ! ► СКАЧАТЬ. МАТЕРИАЛЫ САЙТА ДЛЯ ЧТЕНИЯ БЕЗ ИНТЕРНЕТА - https://usmalos.com/skachat.-materialy-sajta-dlya-chteniya-bez-interneta

Скачайте Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Для скачивания представлена архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет). Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.