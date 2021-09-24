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Инфляция и дефляция. Что лучше?
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11 views • September 24, 2021
Инфляция или дефляция?
Почему правительства так любят инфляцию и ненавидят дефляцию? Когда-нибудь задумывались, что происходит, если государство не перестаёт печатать новые деньги?
Какую роль играет технология в современной экономике?
Это видео ответит на все эти вопросы.
Это видео на актуальную тему, предоставлено информационным Каналом о рынке Криптовалют и о технологии Блокчейн.
На котором вы найдёте много полезной информации, бзоры, новости, идеи, сервисы, инструменты, обучение и тд.
Telegram Канал - «СrурtоСurrеnсуWоrld»
Ссылка на канал:
https://t.me/joinchat/ZjL24faUUlozNjA0
Почему правительства так любят инфляцию и ненавидят дефляцию? Когда-нибудь задумывались, что происходит, если государство не перестаёт печатать новые деньги?
Какую роль играет технология в современной экономике?
Это видео ответит на все эти вопросы.
Это видео на актуальную тему, предоставлено информационным Каналом о рынке Криптовалют и о технологии Блокчейн.
На котором вы найдёте много полезной информации, бзоры, новости, идеи, сервисы, инструменты, обучение и тд.
Telegram Канал - «СrурtоСurrеnсуWоrld»
Ссылка на канал:
https://t.me/joinchat/ZjL24faUUlozNjA0
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