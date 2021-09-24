Инфляция и дефляция. Что лучше?

Инфляция или дефляция?

Почему правительства так любят инфляцию и ненавидят дефляцию? Когда-нибудь задумывались, что происходит, если государство не перестаёт печатать новые деньги?

Какую роль играет технология в современной экономике?

Это видео ответит на все эти вопросы.



Это видео на актуальную тему, предоставлено информационным Каналом о рынке Криптовалют и о технологии Блокчейн.

На котором вы найдёте много полезной информации, бзоры, новости, идеи, сервисы, инструменты, обучение и тд.



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