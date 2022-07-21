Morts sous protection sanitaire - Décoder l'éco / Kairos - #6

11 juillet 2022 : https://www.youtube.com/watch?v=RoSfb5yF2pU



Playlist complète des 6 vidéos (entre autre) : Fabrique de la panique, braquage des comptes publics - Décoder l'éco + Kairoshttps://www.brighteon.com/watch/30fa6fe3-a942-4f46-bf19-a14397b72ba4?index=1





Dans le premier épisode, nous avons vu qu'il n'y a eu aucune hécatombe nulle part en Europe, ni en 2020, ni en 2021.

Dans le deuxième épisode nous avons vu qu'il n'y a pas eu la saturation hospitalière annoncée.

Dans le troisième épisode nous avons vu qu'il n'y a pas non plus eu un "déferlement" de malades. Il y a eu bien moins de malades comptabilisés que pendant les épisodes dit "grippaux" du passé. Nous vivons une épidémie de "cas" entretenue par les fameux "tests" qui n'ont pas de rapport avec la moindre maladie.

Dans le quatrième épisode nous avons vu le moteur même de la fraude : l'utilisation de codes spécifiques par les hôpitaux de façon à produire les "bonnes" statistiques.

Dans le cinquième épisode nous découvrions le socle de l'idéologie sanitaire actuelle qui ne repose sur aucune expérience et est contredite par les statistiques : la contamination

Dans le sixième épisode nous ferons le tour des causes de décès depuis le début de la cirse sanitaire à l'aide des rapports du Sénat, de Santé Publique France, de l'ATIH et des statistiques de décès de l'Insee.









Cité dans l'article du 12 juillet 2022 sur le média en 442 de Marcel D. :

Covid-19 : Morts sous protection sanitaire

https://lemediaen442.fr/covid-19-morts-sous-protection-sanitaire/

Fabrique de la panique, braquage des comptes publics - Décoder l'éco + Kairos

https://www.youtube.com/playlist?list=PLi310-IgiNvks0p-8wPDtV9BDhk2xRQxq

Chaine Décoder l'éco : https://www.youtube.com/c/D%C3%A9coderl%C3%A9co





Et cf. Les 2 documentaires de Bernard Crutzen :





La loi, la liberté

https://www.brighteon.com/2a19d750-4194-40d1-90a6-80366614ad49





Ceci n'est pas un complot

https://www.brighteon.com/97ce1b08-e94d-4151-8281-9514ebeda9e3