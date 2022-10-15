ISI YAH EL SHADDAIN näkymätön suojaviitta pahoja kelvottomia vastaan [PROFETIA]

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Videon lopussa oleva kappale: https://rumble.com/vfr4oz-dont-muzzle-my-prophets-lk-vaientako-minun-profeettojani-alkuperiskappale-a.html
Profetia 150 – ISI YAH EL SHADDAIN näkymätön suojaviitta pahoja kelvottomia vastaan
Kirjoitettu/Puhuttu RUACH HA KODESH'IN [PYHÄN HENGEN] Voitelun alla
apostoli, profeetta Elisheva Eliyahun kautta
Saatu 20. tammikuuta 2020