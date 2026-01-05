BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

L’obbligo dell’istruzione globale crea la mente del popolo simile ad una poltiglia 05 Gennaio 2026
Dino Tinelli
Dino Tinelli
275 followers
Follow
1
Download MP3
Share
Report
48 views • 1 day ago

Raffaele Vescera https://www.olnews.it/2023/07/14/per-liquidare-i-popoli-si-comincia-col-privarli-della-memoria/


Bambini e bambine emigranti https://www.roccadarce.com/Tratta%20dei%20Bambini.htm

Link Telegram104 plus https://t.me/canal104

Link Telegram 104 food https://t.me/+cGkppdrRb1MxYzVk

Libri Dino Tinelli:

Il Secolare Nuovo Ordine del Male https://amzn.eu/d/4w4TXrG

Il Risveglio https://amzn.eu/d/iaCvLP8

Copiate ed incollate sopra il browser questo link per vedere tutti i video che non possono essere pubblicati sulle piattaforme di regime https://www.brighteon.com/watch/610d6530-ce68-489e-b32a-e1c8932e3b25?index=1

Per supportare il canale https://www.PayPal.Me/DinoTinelli

Playlist DA NON PERDERE La Storia Perduta della Terra piana

https://www.brighteon.com/watch/9b4aa2d0-7d57-4cf9-bec9-504263de5f2b?index=1

Indice Alfabetico https://www.tinelli.eu/indice.html

1° canale Youtube https://www.youtube.com/@Canal104Plus

2° canale Youtube https://www.youtube.com/c/DinoTinelli_nuovo

✔ NON SONO MEMBRO DELLA “FLAT EARTH SOCIETY”. Si tratta di un gruppo di opposizione controllata che diffonde menzogne sulle verità della Terra Piatta fornendo informazioni fasulle inserite a quelle corrette.

✔NOTA SUPPLEMENTARE

Se non siete d’accordo, se non vi piace il video, non guardatelo.

Le playlist aiutano a trovare le tematiche che cercate.

Questo il link https://www.youtube.com/user/tinellidino

Mettere in discussione, fare ricerca, eseguire prove e confutare fatti scientifici da tutte le angolazioni è scienza.

Credere ciecamente in ciò che ci hanno detto ed insegnato attraverso la scolarizzazione obbligatoria è religione.

Keywords
treno degli orfanibambini lavoratoribambini emigrantirisorgimentobanconote italiane
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
The Noriega playbook: U.S. captures Maduro in daring raid, citing legal precedent

The Noriega playbook: U.S. captures Maduro in daring raid, citing legal precedent

Willow Tohi
SBA suspends nearly 7,000 Minnesota borrowers over suspected pandemic loan fraud

SBA suspends nearly 7,000 Minnesota borrowers over suspected pandemic loan fraud

Laura Harris
China condemns U.S. military strikes in Venezuela as &#8220;hegemonic attack,&#8221; demands Maduro&#8217;s release

China condemns U.S. military strikes in Venezuela as “hegemonic attack,” demands Maduro’s release

Belle Carter
Minnesota Gov. Tim Walz abandons re-election bid as Somali fraud scandal threatens $9 billion in taxpayer losses

Minnesota Gov. Tim Walz abandons re-election bid as Somali fraud scandal threatens $9 billion in taxpayer losses

Cassie B.
Trump issues veiled threats to Mexico, Colombia and Cuba following Venezuela military operation

Trump issues veiled threats to Mexico, Colombia and Cuba following Venezuela military operation

Belle Carter
USDA will deploy undercover investigators to enforce new SNAP purchase restrictions

USDA will deploy undercover investigators to enforce new SNAP purchase restrictions

Laura Harris
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrightUBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy