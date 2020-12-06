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003 Der Lichterspruch 2.0
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55 views • December 06, 2020
Spirituelles Mantra...
Frequenzerhöhung durch Vorstellungskraft mit hilfe eines Reimes/Textes, aus alten Schrifen und gechannelt!
(Anleitung):
Licht sei es in mir immer dar!
Licht sei es um mich überall!
Licht sei Schild mir in Gefahr!
Licht sei mein Mantel sei mein Wall!
Oh Licht sei immer mein,
Ich bin ……..
Ich bin ein Licht der großen neuen Zeit!
Ich bin ein Meister des Lichts!
So wie ich geschaffen ward,
im Licht, verteile und entfache ich es!
Om, so ist es, so soll es immer sein!
Veröffentlicht 28.10.2019
Frequenzerhöhung durch Vorstellungskraft mit hilfe eines Reimes/Textes, aus alten Schrifen und gechannelt!
(Anleitung):
Licht sei es in mir immer dar!
Licht sei es um mich überall!
Licht sei Schild mir in Gefahr!
Licht sei mein Mantel sei mein Wall!
Oh Licht sei immer mein,
Ich bin ……..
Ich bin ein Licht der großen neuen Zeit!
Ich bin ein Meister des Lichts!
So wie ich geschaffen ward,
im Licht, verteile und entfache ich es!
Om, so ist es, so soll es immer sein!
Veröffentlicht 28.10.2019
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