17. Путь сильного

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Жил, мечтал и строил планы,
И не думал о плохом,
И хотел природой данный
Свой талант развить бегом.
Но бывает так, что грёзы,
Цели, планы, и мечты,
Жизнь на время заморозит,
И ничто не можешь ты
Ей сказать по сути дела,
Лишь приходится принять
Факт и сущность «новодела»,
И на долю не пенять.
Жалость и несправедливость –
Это всё для слабаков,
Что сдают себя на милость
Обстоятельств и врагов.
Сильный осознает данность
И начнёт искать ходы,
Чтобы выйти в ту реальность,
В ту, с которой он на «ты».
Обновит мировоззренье,
Знания приобретёт,
Через труд, рост и терпенье
Всё же он своё возьмёт!