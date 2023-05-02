1 TESALONICENSES CAPÍTULO 1 V 6-10

CAPÍTULO 1 • 1Th 1:6 Y vosotros vinisteis a ser seguidores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo;

• Act 13:52 Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo.

• Act 17:5 Pero los judíos que no eran creyentes, llenos de envidia, tomaron consigo a unos hombres perversos, de lo peor, y juntando una turba, alborotaron la ciudad; y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo.

• Act 17:6 Y al no hallarlos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante los gobernadores de la ciudad, gritando: Estos que han trastornado al mundo también han venido acá;

• Act 17:7 a los cuales Jasón ha recibido; y todos éstos, hacen contrario a los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús.

• Act 17:8 Y el pueblo y los magistrados de la ciudad se alborotaron al oír estas cosas.

• Act 17:9 Mas habiendo obtenido fianza de Jasón y de los demás, los soltaron.

• Act 17:10 Y de inmediato los hermanos, enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea; los cuales, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos.

• 1Cor 4:16 Por tanto, os ruego que seáis seguidores de mí.

•1Th 1:8 Porque partiendo de vosotros ha resonado la palabra del Señor; no sólo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada;

• Rom 1:8 Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo acerca de todos vosotros, de que en todo el mundo se habla de vuestra fe.

• Rom 10:18 Mas digo: ¿No han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y sus palabras hasta los confines de la tierra.

• 2Th 1:4 tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís.

• 1Th 1:9 porque ellos mismos cuentan de nosotros de qué manera nos recibisteis; y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, • 1Cor 12:2 Sabéis que vosotros erais gentiles, llevados, como se os llevaba, a los ídolos mudos.

• Gal 4:8 Mas entonces, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses.

• 1Th 1:10 y esperar del cielo a su Hijo, al cual resucitó de los muertos; a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir.

• Act 2:24 a quien Dios resucitó, habiendo soltado los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser retenido por ella.

• Rom 5:9 Mucho más ahora, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira.

• 2Pe 3:12 Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, siendo encendidos, serán deshechos, y los elementos siendo quemados, se fundirán.

