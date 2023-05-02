1 TESALONICENSES CAPÍTULO 1 V 6-10

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
CAPÍTULO 1 • 1Th 1:6 Y vosotros vinisteis a ser seguidores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo;
• Act 13:52 Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo.
• Act 17:5 Pero los judíos que no eran creyentes, llenos de envidia, tomaron consigo a unos hombres perversos, de lo peor, y juntando una turba, alborotaron la ciudad; y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo.
• Act 17:6 Y al no hallarlos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante los gobernadores de la ciudad, gritando: Estos que han trastornado al mundo también han venido acá;
• Act 17:7 a los cuales Jasón ha recibido; y todos éstos, hacen contrario a los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús.
• Act 17:8 Y el pueblo y los magistrados de la ciudad se alborotaron al oír estas cosas.
• Act 17:9 Mas habiendo obtenido fianza de Jasón y de los demás, los soltaron.
• Act 17:10 Y de inmediato los hermanos, enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea; los cuales, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos.
• 1Cor 4:16 Por tanto, os ruego que seáis seguidores de mí.
•1Th 1:8 Porque partiendo de vosotros ha resonado la palabra del Señor; no sólo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada;
• Rom 1:8 Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo acerca de todos vosotros, de que en todo el mundo se habla de vuestra fe.
• Rom 10:18 Mas digo: ¿No han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y sus palabras hasta los confines de la tierra.
• 2Th 1:4 tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís.
• 1Th 1:9 porque ellos mismos cuentan de nosotros de qué manera nos recibisteis; y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, • 1Cor 12:2 Sabéis que vosotros erais gentiles, llevados, como se os llevaba, a los ídolos mudos.
• Gal 4:8 Mas entonces, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses.
• 1Th 1:10 y esperar del cielo a su Hijo, al cual resucitó de los muertos; a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir.
• Act 2:24 a quien Dios resucitó, habiendo soltado los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser retenido por ella.
• Rom 5:9 Mucho más ahora, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira.
• 2Pe 3:12 Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, siendo encendidos, serán deshechos, y los elementos siendo quemados, se fundirán.