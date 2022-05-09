Γνωμικά [Η αξία της γάτας]

Η ΑΞΙΑ ΜΙΑΣ ΓΑΤΑΣ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΑ ΠΙΑΝΕΙ ΠΟΝΤΙΚΙΑ.

Αντιστοίχως, θα λέγαμε για τον άνθρωπο ότι η αξία του δεν βρίσκεται σε αυτά που λέει αλλά σε αυτά που πράττει.

Ποια είναι η δική σας αξία;

Μήπως είσαστε «σπουδαίοι» επειδή έχετε πλούσιο μπαμπά;

Μήπως είσαστε «σπουδαίοι» επειδή δεν έχετε πλούσιο μπαμπά;

Μήπως είσαστε «σπουδαίοι» επειδή ανήκετε στον τάδε ιδεολογικό χώρο;

Μήπως είσαστε «σπουδαίοι» επειδή ανήκετε σε κανέναν ιδεολογικό χώρο;

Μήπως είσαστε «σπουδαίοι» επειδή έχετε 5000 φίλους στο Φέισμπουκ;

Μήπως είσαστε «σπουδαίοι» επειδή δεν έχετε καν Φέισμπουκ;

Μήπως είσαστε «σπουδαίοι» επειδή έχετε 4τζι κινητό;

Μήπως είσαστε «σπουδαίοι» επειδή δεν έχετε καν κινητό;

Τελικά έχετε καταφέρει κάτι το οποίο ΔΕΝ σας το έδωσαν άλλοι;

Επιτύχατε ποτέ κάτι μόνοι σας;

Είχατε ποτέ σας κάποια αυτο-ιδέα ή είσαστε απλοί καταναλωτές ξένων ιδεών;

Τελικά πιάσατε ποτέ στην ζωή σας ένα ποντίκι ή απλά μεταμφιέζεστε σε κάτι άλλο βαφόμενοι με φθηνά χρώματα του εμπορίου;