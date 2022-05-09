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Γνωμικά [Η αξία της γάτας]
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1 view • May 09, 2022
Η ΑΞΙΑ ΜΙΑΣ ΓΑΤΑΣ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΑ ΠΙΑΝΕΙ ΠΟΝΤΙΚΙΑ.
Αντιστοίχως, θα λέγαμε για τον άνθρωπο ότι η αξία του δεν βρίσκεται σε αυτά που λέει αλλά σε αυτά που πράττει.
Ποια είναι η δική σας αξία;
Μήπως είσαστε «σπουδαίοι» επειδή έχετε πλούσιο μπαμπά;
Μήπως είσαστε «σπουδαίοι» επειδή δεν έχετε πλούσιο μπαμπά;
Μήπως είσαστε «σπουδαίοι» επειδή ανήκετε στον τάδε ιδεολογικό χώρο;
Μήπως είσαστε «σπουδαίοι» επειδή ανήκετε σε κανέναν ιδεολογικό χώρο;
Μήπως είσαστε «σπουδαίοι» επειδή έχετε 5000 φίλους στο Φέισμπουκ;
Μήπως είσαστε «σπουδαίοι» επειδή δεν έχετε καν Φέισμπουκ;
Μήπως είσαστε «σπουδαίοι» επειδή έχετε 4τζι κινητό;
Μήπως είσαστε «σπουδαίοι» επειδή δεν έχετε καν κινητό;
Τελικά έχετε καταφέρει κάτι το οποίο ΔΕΝ σας το έδωσαν άλλοι;
Επιτύχατε ποτέ κάτι μόνοι σας;
Είχατε ποτέ σας κάποια αυτο-ιδέα ή είσαστε απλοί καταναλωτές ξένων ιδεών;
Τελικά πιάσατε ποτέ στην ζωή σας ένα ποντίκι ή απλά μεταμφιέζεστε σε κάτι άλλο βαφόμενοι με φθηνά χρώματα του εμπορίου;
Αντιστοίχως, θα λέγαμε για τον άνθρωπο ότι η αξία του δεν βρίσκεται σε αυτά που λέει αλλά σε αυτά που πράττει.
Ποια είναι η δική σας αξία;
Μήπως είσαστε «σπουδαίοι» επειδή έχετε πλούσιο μπαμπά;
Μήπως είσαστε «σπουδαίοι» επειδή δεν έχετε πλούσιο μπαμπά;
Μήπως είσαστε «σπουδαίοι» επειδή ανήκετε στον τάδε ιδεολογικό χώρο;
Μήπως είσαστε «σπουδαίοι» επειδή ανήκετε σε κανέναν ιδεολογικό χώρο;
Μήπως είσαστε «σπουδαίοι» επειδή έχετε 5000 φίλους στο Φέισμπουκ;
Μήπως είσαστε «σπουδαίοι» επειδή δεν έχετε καν Φέισμπουκ;
Μήπως είσαστε «σπουδαίοι» επειδή έχετε 4τζι κινητό;
Μήπως είσαστε «σπουδαίοι» επειδή δεν έχετε καν κινητό;
Τελικά έχετε καταφέρει κάτι το οποίο ΔΕΝ σας το έδωσαν άλλοι;
Επιτύχατε ποτέ κάτι μόνοι σας;
Είχατε ποτέ σας κάποια αυτο-ιδέα ή είσαστε απλοί καταναλωτές ξένων ιδεών;
Τελικά πιάσατε ποτέ στην ζωή σας ένα ποντίκι ή απλά μεταμφιέζεστε σε κάτι άλλο βαφόμενοι με φθηνά χρώματα του εμπορίου;
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