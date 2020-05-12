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Falke Thue Mikailsen, er vores drikkevand giftigt?
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27 views • May 12, 2020
Falke Thue Mikailsen mangeårig miljøaktivist mm fortæller præcist hvad der foregår, og hvordan man kan agere.
Er vores drikkevand giftigt og farligt at drikke?
Fortæller Politikerne hvad der foregår?
Gør Politikerne noget ved det?
Links til verificering.
https://www.waterlogic.dk/blog/29-skraemmende-fakta-om-global-vandforurening/
https://slideplayer.dk/slide/1932545/
https://www.tv2lorry.dk/roskilde/3700-tons-glemt-uranmalm-skal-fjernes-fra-riso-senest-i-2022
https://www.geus.dk/natur-og-klima/land/deponering-af-radioaktivt-affald/
http://roskilde.dk/sites/default/files/fics/DAG/2100/Bilag/fakta-ark_om_risoe_som_depot_for_radioaktivt_affald.pdf
https://ing.dk/fokus/atomskrot
https://ing.dk/artikel/dansk-atomaffald-skal-blive-paa-risoe-2073-211179
https://www.dn.dk/vi-arbejder-for/baeredygtighed/affald/atomaffald-skal-handteres-i-danmark/
https://www.dr.dk/nyheder/indland/rester-af-ulovlige-sprojtemidler-er-fundet-i-grundvandet
Aktiv Kulfilter Kande:
https://tinyurl.com/ybltk9cq
Vortex Kande:
http://clean-water.shop/shop/living-water-vortexer-185p.html
https://www.clean-water.dk/index.php?route=product/category&path=134
https://shop.7d.dk/rent-vand/living-water-vortexer
https://www.youtube.com/watch?v=C3Bx1ga_a5s
https://www.berlingske.dk/samfund/farlige-bakterier-i-drikkevand
https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/sadan-renser-vi-regnvandet-mest-effektivt
http://www.kemisund.dk/kemisund/braenderoeg/sb_forbraending2.htm
https://da.wikipedia.org/wiki/Dioxin
https://mst.dk/kemi/kemikalier/fokus-paa-saerlige-stoffer/dioxin/statusredegoerelse-dioxin-2003/
https://da.wikipedia.org/wiki/M%C3%A6lkekarton
https://www.midtjyllandsavis.dk/artikel/8ddb27d1-b8e7-4bcc-ac64-88fa6fb498d9/
https://www.dn.dk/nyheder/stigende-risiko-for-kraeftfremkaldende-nitrat-i-grundvandet/
https://mosvig.dk/drikkevand-sundhed
https://videnskab.dk/naturvidenskab/vores-beskidte-luft-svaever-til-groenland-og-faar-bakterier-til-at-mutere
https://sermitsiaq.ag/node/114399
https://finans.dk/erhverv/ECE11947584/smeltevand-skal-give-penge-i-kassen-i-groenland/?ctxref=ext
https://www.space.dtu.dk/nyheder/2017/10/smeltevand-skakber-flere-omraader-med-lavt-vand-ved-groenland?id=9baca933-f671-437a-883d-d2fc71b1d602
https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/store-maengder-sensommerregn-far-gronlands-til-smelte-endnu-hurtigere
https://www.dr.dk/nyheder/webfeature/century
https://en.wikipedia.org/wiki/Project_Iceworm
https://da.wikipedia.org/wiki/Iceworm
http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Geografi/Naturgeografi/Glaciologi/Indlandsisen
https://www.aircrap.org/chemtrail-map/
https://weather.cod.edu/satrad/?parms=continental-conus-04-200-0-250-1&checked=map&colorbar=undefined
https://worldview.earthdata.nasa.gov/?v=-188.01118675711894,-5.798049052304179,-15.183061757118935,101.69261405745192&t=2018-07-03-T00%3A00%3A00Z&l=Reference_Labels,Reference_Features(hidden),Coastlines,MODIS_Aqua_CorrectedReflectance_TrueColor(hidden),MODIS_Terra_CorrectedReflectance_TrueColor
https://rense.com/general21/conf.htm
https://newspunch.com/top-scientist-confirms-aluminium-poisoning-via-chemtrails-is-real/
Grander Vand: https://tinyurl.com/yau7fu3y
Omvendt Osmose Vand: https://tinyurl.com/ychnp4ey
Struktureret Levende Vand: https://tinyurl.com/y7pzb8qy
Viktor Schauberger (1885-1958)
https://en.wikipedia.org/wiki/Viktor_Schauberger
https://tr.pinterest.com/kecikeci0914/schauberger/
http://hexagonalwater.com/v__schauberger.html
The first film about Viktor Schauberger’s life’.
https://www.youtube.com/watch?v=yXPrLGUGZsw
https://vandetsvej.dk/overfladevand-som-drikkevand
https://tinyurl.com/y92uqqv4
https://da.wikipedia.org/wiki/Vandforsyning
https://politiken.dk/udland/art7748119/Sverige-advarer-om-risiko-for-mangel-p%C3%A5-drikkevand-p%C3%A5-lang-sigt
https://da.wikipedia.org/wiki/Lynetten
https://fodevarewatch.dk/Fodevarer/article7928855.ece
http://shinsan.kr/converting-seawater-to-freshwater-on-a-ship-fresh-water-generator-explained/
https://www.dr.dk/nyheder/indland/thule-brintbombe-blev-aldrig-fundet
https://www.tvmidtvest.dk/lemvig/miljoaktivist-optimistisk-efter-ministerbesog-jeg-tror-der-kommer-en-losning
http://ulnits.dk/biologi/cheminova-timeline/
https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/ministerpensionfaarbarn
https://modst.dk/media/19019/april-18-faktaark-om-ministervederlag-ministereftervederlag-og-ministerpension.pdf
https://www.avisen.dk/minister-afviser-borgerforslag-vores-pension-er-ikk_496630.aspx
https://chanson.dk/hvad-er-ioniseret-vand/
Filter:
https://shop.7d.dk/rent-vand/simplyclean-vandhanefilter
https://videnskab.dk/teknologi/parasitter-skal-ud-af-drikkevandet
https://shop.7d.dk/rent-vand/simplyclean-vandhanefilter
http://hexagonalwater.com/v__schauberger.html
https://tr.pinterest.com/kecikeci0914/schauberger/
http://giewasser.ch/english/id241.htm
Er vores drikkevand giftigt og farligt at drikke?
Fortæller Politikerne hvad der foregår?
Gør Politikerne noget ved det?
Links til verificering.
https://www.waterlogic.dk/blog/29-skraemmende-fakta-om-global-vandforurening/
https://slideplayer.dk/slide/1932545/
https://www.tv2lorry.dk/roskilde/3700-tons-glemt-uranmalm-skal-fjernes-fra-riso-senest-i-2022
https://www.geus.dk/natur-og-klima/land/deponering-af-radioaktivt-affald/
http://roskilde.dk/sites/default/files/fics/DAG/2100/Bilag/fakta-ark_om_risoe_som_depot_for_radioaktivt_affald.pdf
https://ing.dk/fokus/atomskrot
https://ing.dk/artikel/dansk-atomaffald-skal-blive-paa-risoe-2073-211179
https://www.dn.dk/vi-arbejder-for/baeredygtighed/affald/atomaffald-skal-handteres-i-danmark/
https://www.dr.dk/nyheder/indland/rester-af-ulovlige-sprojtemidler-er-fundet-i-grundvandet
Aktiv Kulfilter Kande:
https://tinyurl.com/ybltk9cq
Vortex Kande:
http://clean-water.shop/shop/living-water-vortexer-185p.html
https://www.clean-water.dk/index.php?route=product/category&path=134
https://shop.7d.dk/rent-vand/living-water-vortexer
https://www.youtube.com/watch?v=C3Bx1ga_a5s
https://www.berlingske.dk/samfund/farlige-bakterier-i-drikkevand
https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/sadan-renser-vi-regnvandet-mest-effektivt
http://www.kemisund.dk/kemisund/braenderoeg/sb_forbraending2.htm
https://da.wikipedia.org/wiki/Dioxin
https://mst.dk/kemi/kemikalier/fokus-paa-saerlige-stoffer/dioxin/statusredegoerelse-dioxin-2003/
https://da.wikipedia.org/wiki/M%C3%A6lkekarton
https://www.midtjyllandsavis.dk/artikel/8ddb27d1-b8e7-4bcc-ac64-88fa6fb498d9/
https://www.dn.dk/nyheder/stigende-risiko-for-kraeftfremkaldende-nitrat-i-grundvandet/
https://mosvig.dk/drikkevand-sundhed
https://videnskab.dk/naturvidenskab/vores-beskidte-luft-svaever-til-groenland-og-faar-bakterier-til-at-mutere
https://sermitsiaq.ag/node/114399
https://finans.dk/erhverv/ECE11947584/smeltevand-skal-give-penge-i-kassen-i-groenland/?ctxref=ext
https://www.space.dtu.dk/nyheder/2017/10/smeltevand-skakber-flere-omraader-med-lavt-vand-ved-groenland?id=9baca933-f671-437a-883d-d2fc71b1d602
https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/store-maengder-sensommerregn-far-gronlands-til-smelte-endnu-hurtigere
https://www.dr.dk/nyheder/webfeature/century
https://en.wikipedia.org/wiki/Project_Iceworm
https://da.wikipedia.org/wiki/Iceworm
http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Geografi/Naturgeografi/Glaciologi/Indlandsisen
https://www.aircrap.org/chemtrail-map/
https://weather.cod.edu/satrad/?parms=continental-conus-04-200-0-250-1&checked=map&colorbar=undefined
https://worldview.earthdata.nasa.gov/?v=-188.01118675711894,-5.798049052304179,-15.183061757118935,101.69261405745192&t=2018-07-03-T00%3A00%3A00Z&l=Reference_Labels,Reference_Features(hidden),Coastlines,MODIS_Aqua_CorrectedReflectance_TrueColor(hidden),MODIS_Terra_CorrectedReflectance_TrueColor
https://rense.com/general21/conf.htm
https://newspunch.com/top-scientist-confirms-aluminium-poisoning-via-chemtrails-is-real/
Grander Vand: https://tinyurl.com/yau7fu3y
Omvendt Osmose Vand: https://tinyurl.com/ychnp4ey
Struktureret Levende Vand: https://tinyurl.com/y7pzb8qy
Viktor Schauberger (1885-1958)
https://en.wikipedia.org/wiki/Viktor_Schauberger
https://tr.pinterest.com/kecikeci0914/schauberger/
http://hexagonalwater.com/v__schauberger.html
The first film about Viktor Schauberger’s life’.
https://www.youtube.com/watch?v=yXPrLGUGZsw
https://vandetsvej.dk/overfladevand-som-drikkevand
https://tinyurl.com/y92uqqv4
https://da.wikipedia.org/wiki/Vandforsyning
https://politiken.dk/udland/art7748119/Sverige-advarer-om-risiko-for-mangel-p%C3%A5-drikkevand-p%C3%A5-lang-sigt
https://da.wikipedia.org/wiki/Lynetten
https://fodevarewatch.dk/Fodevarer/article7928855.ece
http://shinsan.kr/converting-seawater-to-freshwater-on-a-ship-fresh-water-generator-explained/
https://www.dr.dk/nyheder/indland/thule-brintbombe-blev-aldrig-fundet
https://www.tvmidtvest.dk/lemvig/miljoaktivist-optimistisk-efter-ministerbesog-jeg-tror-der-kommer-en-losning
http://ulnits.dk/biologi/cheminova-timeline/
https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/ministerpensionfaarbarn
https://modst.dk/media/19019/april-18-faktaark-om-ministervederlag-ministereftervederlag-og-ministerpension.pdf
https://www.avisen.dk/minister-afviser-borgerforslag-vores-pension-er-ikk_496630.aspx
https://chanson.dk/hvad-er-ioniseret-vand/
Filter:
https://shop.7d.dk/rent-vand/simplyclean-vandhanefilter
https://videnskab.dk/teknologi/parasitter-skal-ud-af-drikkevandet
https://shop.7d.dk/rent-vand/simplyclean-vandhanefilter
http://hexagonalwater.com/v__schauberger.html
https://tr.pinterest.com/kecikeci0914/schauberger/
http://giewasser.ch/english/id241.htm
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