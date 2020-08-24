ΚΡΥΒΟΥΝ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΓΙΑ NA ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΜΑΣΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑ ! ΔΙΑΔΩΣΤΕ, ΑΦΥΠΝΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ ! !

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45464 views • August 24, 2020



αλληλεξαρτώμενη παγκόσμια τάξη, δεν θα είναι ανοιχτή για πάρα πολύ καιρό. Είμαστε στα πρόθυρα μιας παγκόσμιας αλλαγής /

μετασχηματισμού. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι η σωστή μεγάλη κρίση και τα έθνη θα δεχτούν τη νέα παγκόσμια τάξη / τάξη

πραγμάτων”

Ντέιβιντ Ροκφέλερ



Το ΕΡΠΕΤΟ που ΨΟΦΗΣΕ, ΑΛΛΑ δεν ξεβρόμισε ο τόπος, το είπε ΞΕΚΑΘΑΡΑ χρόνια πριν. Η ΚΡΙΣΗ που θα επιτρέψει να ΑΝΑΔΥΘΕΙ η παγκόσμια κυβέρνηση είναι ΕΔΩ και λέγεται κορωνοϊός. Μια ΣΑΤΑΝΙΚΑ καλοστημένη ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ που στόχο έχει την ΜΕΙΩΣΗ του πληθυσμού της Γης, την ΗΘΕΛΗΜΕΝΗ επιβάρυνση της υγείας μέσω της χρήσης φίμωτρου (μάσκας) και όχι μόνο, το

τσιπάρισμα των (υπόλοιπων εν ζωή) ανθρώπων μέσω των “νέων” εμβολίων, την ΥΠΑΚΟΗ και ΥΠΟΤΑΓΗ μας.



Η “πανδημία” – κοροϊδία είναι ο δούρειος ίππος της καταστροφής των εθνικών οικονομιών και κατ’ επέκταση των εθνών κρατών. Είναι η καταρράκωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της υφαρπαγής της ελεύθερης βούλησης μας, το δεύτερο μεγαλύτερο δώρο του Τριαδικού Θεού μετά την ίδια τη ζωή. Εκείνος (ΘΕΟΣ) την ΣΕΒΑΣΤΗΚΕ, τη ΣΕΒΕΤΑΙ και θα τη ΣΕΒΑΣΤΕΙ μέχρι να

“κοιμηθούμε”. Η “νέα” τάξη πραγμάτων δεν ήταν ΠΟΤΕ διατεθειμένη να σεβαστεί το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Είναι όλα

προμελετημένα ώστε οι άνθρωποι να αγανακτήσουν, να επαναστατήσουν και να αποζητήσουν μια νέα μορφής διακυβέρνησης που τόσο εύλογα μας έχουν παρουσιάσει δεκαετίες τώρα ΚΑΙ τα πολιτικά (και όχι μόνο) σκουπίδια του τόπου μας.

Μην ΑΥΤΑΠΑΤΑΣΤΕ. Δεν είναι απόφαση ΜΟΝΟ της παρούσας κυβέρνησης αλλά συνέργεια ΟΛΟΥ του κυνοβουλείου. Ο Σύριζα μέσω της αναθεώρησης του ποινικού κώδικα (ποινικοποίηση της άρνησης του εμβολιασμού) και η Ν.Δ μέσω του υποχρεωτικού εμβολιασμού

έχουν προετοιμάσει το έδαφος. Η αλαλία των υπόλοιπων πολιτικών φορέων ενδεικτική της συνέργειας τους.

Στο όχημα της ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ των συμπατριωτών μας, οι συνεργοί πάρα πολλοί. “Ιατροί” –

γλάστρες στα παράθυρα της τηλεόρασης, δημοσιογράφοι, φαρμακευτικές εταιρείες και φαρμακοποιοί, εισαγγελείς και δικηγόροι,

υψηλά ιστάμενοι σε σώματα ασφαλείας ακόμη και ιεράρχες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Δόξα τω Θεώ, ΔΕΝ είναι ΟΛΟΙ.

Εν μέσω “πανδημίας” τεμαχίζεται η εδαφική ακεραιότητα της χώρας μας μέσω προδοτικών συμφωνιών (ΑΟΖ με Ιταλία, ΑΟΖ με

Αιγύπτο), προετοιμάζεται το έδαφος για τη διχοτόμηση του Αιγαίου, επιταχύνονται οι διαδικασίες "κοσσοβοποίησης” της Θράκης μας

και η τσαμουριά εποφθαλμιά την Ήπειρο μας (Σχέδιο ΦΑΙΔΩΡΑ). Μέρα με τη μέρα ισλαμοποιείται η χώρα των Αγίων, των Ομολογητών, των Μαρτύρων και Ηρώων. Εν μέσω “πανδημίας” λοιδορείται ο επίγειος Οίκος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και τα Ιερά και Όσια του

Γένους μας. Δίνουμε ΟΛΟΙ εξετάσεις ενώπιον του Κυρίου μας και η πλειοψηφία αποδεικνύεται ολιγόπιστη, μικρόψυχη, σχεδόν άπιστη

και βλάσφημη. Στην προδοσία της Πίστεως περίοπτη θέση έχουν οι κεφαλές της Εκκλησίας και η αν(ιερή) Σύνοδος.

Οι περισσότεροι αποχαυνωμένοι από τον άρτο και θεάματα αδυνατούν να αντιληφθούν και να κατανοήσουν ΤΙ το ΜΑΚΑΒΡΙΟ έρχεται για την ανθρωπότητα και ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ για την πατρίδα μας.

Αν και τα πάντα δείχνουν να είναι έτοιμα, έχουν υπολογίσει ΔΙΧΩΣ τον ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ Ιησού Χριστό. Οι ΟΛΙΓΟΙ ΠΙΣΤΟΙ και ΑΓΡΥΠΝΟΙ

φρουροί της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού προσεύχονται και Ομολογούν, στα έσχατα χρόνια που ο Τριαδικός Θεός όρισε να ζήσουν,

δίνοντας τις μάχες για Ελευθερία, Ορθοδοξία και Ελληνισμό.

Η μετάφραση του βίντεο στην Ελληνική ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ σε όλους εκείνους που θα δώσουν λόγο στον Κύριο για τα ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ τους.

ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ στους προδότες ιεράρχες ώστε να ΜΗΝ έχουν ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ενώπιον ΘΕΟΥ και ανθρώπων.

ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ στους επίορκους “ιατρούς”, πολιτικούς, “δημοσιογράφους”, λοιπές γλάστρες και παρατρεχάμενους ενός ανθελληνικού

και αντίχριστου συστήματος.

Μα περισσότερο ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ σε όλους εκείνους, ρασοφόρους και μη, που ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ στα ΧΑΡΑΚΩΜΑΤΑ τιμώντας λόγο, ράσα,

παντελόνια, αξιοπρέπεια, ύπαρξη, ΦΩΣ και ΑΛΗΘΕΙΑ. Σε όλους εσάς, που σε πείσμα των καιρών, κρατάτε Θερμοπύλες νοιώθοντας σας

ΑΔΕΡΦΙΑ μου.

ΝΑΙ, υπάρχει ΘΕΡΑΠΕΙΑ και ΠΡΟΛΗΨΗ κατά του ιού. Και μάλιστα είναι η ΙΔΙΑ !!

Η αποκάλυψη της θεραπείας του κορωνοϊού και η απόπειρα συγκάλυψης / διαστρέβλωσης της αλήθειας ξετυλίγεται ωμή κατά τη

διάρκεια της συγκεκριμένης συνέντευξης. Μεγαθήρια παραπληροφόρησης όπως Google, Youtube και Facebook πρωτοστατούν στο

ΚΟΛΠΟ της ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ.

Κορωνίδα όλων των συνωμοτών, ο Π.Ο.Υ.

Μπορείς και εσύ, αν το θελήσεις, να βοηθήσεις να ενημερωθεί ο αδερφός σου, ο συγγενής σου, ο φίλος σου και ο γείτονας σου.

Διέδωσε το βίντεο ώστε να επιστρέψει η αισιοδοξία στις ψυχές και στις καρδιές των συμπατριωτών μας.

Βοήθησε και εσύ να φτάσει η αλήθεια ΠΑΝΤΟΥ και να ΚΑΤΑΠΕΣΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ο ΦΟΒΟΣ, η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ και η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ.

Για τη μετάφραση του βίντεο οφείλω να αποδώσω την ευγνωμοσύνη στην Ελένη ΕΚΤΟΣ των γραφομένων εντός παρενθέσεως. Για

επικοινωνία, Α

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στις 27-28/07/2020 στην Washington, DC “Αυτό το παρόν παράθυρο ευκαιρίας, στη διάρκεια του οποίου θα μπορούσε να οικοδομηθεί μια πραγματικά ειρηνική καιαλληλεξαρτώμενη παγκόσμια τάξη, δεν θα είναι ανοιχτή για πάρα πολύ καιρό. Είμαστε στα πρόθυρα μιας παγκόσμιας αλλαγής /μετασχηματισμού. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι η σωστή μεγάλη κρίση και τα έθνη θα δεχτούν τη νέα παγκόσμια τάξη / τάξηπραγμάτων”Ντέιβιντ ΡοκφέλερΤο ΕΡΠΕΤΟ που ΨΟΦΗΣΕ, ΑΛΛΑ δεν ξεβρόμισε ο τόπος, το είπε ΞΕΚΑΘΑΡΑ χρόνια πριν. Η ΚΡΙΣΗ που θα επιτρέψει να ΑΝΑΔΥΘΕΙ η παγκόσμια κυβέρνηση είναι ΕΔΩ και λέγεται κορωνοϊός. Μια ΣΑΤΑΝΙΚΑ καλοστημένη ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ που στόχο έχει την ΜΕΙΩΣΗ του πληθυσμού της Γης, την ΗΘΕΛΗΜΕΝΗ επιβάρυνση της υγείας μέσω της χρήσης φίμωτρου (μάσκας) και όχι μόνο, τοτσιπάρισμα των (υπόλοιπων εν ζωή) ανθρώπων μέσω των “νέων” εμβολίων, την ΥΠΑΚΟΗ και ΥΠΟΤΑΓΗ μας.Η “πανδημία” – κοροϊδία είναι ο δούρειος ίππος της καταστροφής των εθνικών οικονομιών και κατ’ επέκταση των εθνών κρατών. Είναι η καταρράκωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της υφαρπαγής της ελεύθερης βούλησης μας, το δεύτερο μεγαλύτερο δώρο του Τριαδικού Θεού μετά την ίδια τη ζωή. Εκείνος (ΘΕΟΣ) την ΣΕΒΑΣΤΗΚΕ, τη ΣΕΒΕΤΑΙ και θα τη ΣΕΒΑΣΤΕΙ μέχρι να“κοιμηθούμε”. Η “νέα” τάξη πραγμάτων δεν ήταν ΠΟΤΕ διατεθειμένη να σεβαστεί το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Είναι όλαπρομελετημένα ώστε οι άνθρωποι να αγανακτήσουν, να επαναστατήσουν και να αποζητήσουν μια νέα μορφής διακυβέρνησης που τόσο εύλογα μας έχουν παρουσιάσει δεκαετίες τώρα ΚΑΙ τα πολιτικά (και όχι μόνο) σκουπίδια του τόπου μας.Μην ΑΥΤΑΠΑΤΑΣΤΕ. Δεν είναι απόφαση ΜΟΝΟ της παρούσας κυβέρνησης αλλά συνέργεια ΟΛΟΥ του κυνοβουλείου. Ο Σύριζα μέσω της αναθεώρησης του ποινικού κώδικα (ποινικοποίηση της άρνησης του εμβολιασμού) και η Ν.Δ μέσω του υποχρεωτικού εμβολιασμούέχουν προετοιμάσει το έδαφος. Η αλαλία των υπόλοιπων πολιτικών φορέων ενδεικτική της συνέργειας τους.Στο όχημα της ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ των συμπατριωτών μας, οι συνεργοί πάρα πολλοί. “Ιατροί” –γλάστρες στα παράθυρα της τηλεόρασης, δημοσιογράφοι, φαρμακευτικές εταιρείες και φαρμακοποιοί, εισαγγελείς και δικηγόροι,υψηλά ιστάμενοι σε σώματα ασφαλείας ακόμη και ιεράρχες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Δόξα τω Θεώ, ΔΕΝ είναι ΟΛΟΙ.Εν μέσω “πανδημίας” τεμαχίζεται η εδαφική ακεραιότητα της χώρας μας μέσω προδοτικών συμφωνιών (ΑΟΖ με Ιταλία, ΑΟΖ μεΑιγύπτο), προετοιμάζεται το έδαφος για τη διχοτόμηση του Αιγαίου, επιταχύνονται οι διαδικασίες "κοσσοβοποίησης” της Θράκης μαςκαι η τσαμουριά εποφθαλμιά την Ήπειρο μας (Σχέδιο ΦΑΙΔΩΡΑ). Μέρα με τη μέρα ισλαμοποιείται η χώρα των Αγίων, των Ομολογητών, των Μαρτύρων και Ηρώων. Εν μέσω “πανδημίας” λοιδορείται ο επίγειος Οίκος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και τα Ιερά και Όσια τουΓένους μας. Δίνουμε ΟΛΟΙ εξετάσεις ενώπιον του Κυρίου μας και η πλειοψηφία αποδεικνύεται ολιγόπιστη, μικρόψυχη, σχεδόν άπιστηκαι βλάσφημη. Στην προδοσία της Πίστεως περίοπτη θέση έχουν οι κεφαλές της Εκκλησίας και η αν(ιερή) Σύνοδος.Οι περισσότεροι αποχαυνωμένοι από τον άρτο και θεάματα αδυνατούν να αντιληφθούν και να κατανοήσουν ΤΙ το ΜΑΚΑΒΡΙΟ έρχεται για την ανθρωπότητα και ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ για την πατρίδα μας.Αν και τα πάντα δείχνουν να είναι έτοιμα, έχουν υπολογίσει ΔΙΧΩΣ τον ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ Ιησού Χριστό. Οι ΟΛΙΓΟΙ ΠΙΣΤΟΙ και ΑΓΡΥΠΝΟΙφρουροί της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού προσεύχονται και Ομολογούν, στα έσχατα χρόνια που ο Τριαδικός Θεός όρισε να ζήσουν,δίνοντας τις μάχες για Ελευθερία, Ορθοδοξία και Ελληνισμό.Η μετάφραση του βίντεο στην Ελληνική ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ σε όλους εκείνους που θα δώσουν λόγο στον Κύριο για τα ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ τους.ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ στους προδότες ιεράρχες ώστε να ΜΗΝ έχουν ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ενώπιον ΘΕΟΥ και ανθρώπων.ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ στους επίορκους “ιατρούς”, πολιτικούς, “δημοσιογράφους”, λοιπές γλάστρες και παρατρεχάμενους ενός ανθελληνικούκαι αντίχριστου συστήματος.Μα περισσότερο ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ σε όλους εκείνους, ρασοφόρους και μη, που ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ στα ΧΑΡΑΚΩΜΑΤΑ τιμώντας λόγο, ράσα,παντελόνια, αξιοπρέπεια, ύπαρξη, ΦΩΣ και ΑΛΗΘΕΙΑ. Σε όλους εσάς, που σε πείσμα των καιρών, κρατάτε Θερμοπύλες νοιώθοντας σαςΑΔΕΡΦΙΑ μου.ΝΑΙ, υπάρχει ΘΕΡΑΠΕΙΑ και ΠΡΟΛΗΨΗ κατά του ιού. Και μάλιστα είναι η ΙΔΙΑ !!Η αποκάλυψη της θεραπείας του κορωνοϊού και η απόπειρα συγκάλυψης / διαστρέβλωσης της αλήθειας ξετυλίγεται ωμή κατά τηδιάρκεια της συγκεκριμένης συνέντευξης. Μεγαθήρια παραπληροφόρησης όπως Google, Youtube και Facebook πρωτοστατούν στοΚΟΛΠΟ της ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ.Κορωνίδα όλων των συνωμοτών, ο Π.Ο.Υ.Μπορείς και εσύ, αν το θελήσεις, να βοηθήσεις να ενημερωθεί ο αδερφός σου, ο συγγενής σου, ο φίλος σου και ο γείτονας σου.Διέδωσε το βίντεο ώστε να επιστρέψει η αισιοδοξία στις ψυχές και στις καρδιές των συμπατριωτών μας.Βοήθησε και εσύ να φτάσει η αλήθεια ΠΑΝΤΟΥ και να ΚΑΤΑΠΕΣΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ο ΦΟΒΟΣ, η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ και η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ.Για τη μετάφραση του βίντεο οφείλω να αποδώσω την ευγνωμοσύνη στην Ελένη ΕΚΤΟΣ των γραφομένων εντός παρενθέσεως. Γιαεπικοινωνία, Α [email protected] Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στις 27-28/07/2020 στην Washington, DC Keywords vaccinesimmune systemcurewhozinccovid 19face maskthe new england journal of medicineazithromycinthe lancethydrochlorocinamerican front line doctorswho fraud

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