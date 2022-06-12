PUTIN IS DEAD?????? NO ITS UK PROPAGANDA/LIES - HE IS VERY MUCH ALIVE AND WELL!

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CREEPY! - https://www.brighteon.com/47a97ad7-849f-44df-8f37-d3982836aee8
EVERYBODY HAS TO "CHIP" IN - https://www.brighteon.com/841be55a-d4b0-4022-b039-5d41f7425311
TRUMP THE FARTHER OF "VACCINES" ON CHIPPED BIO METRIC TRACKING -https://www.brighteon.com/841be55a-d4b0-4022-b039-5d41f7425311
UK OFFER TO TRAIN NAZI UKRAINIAN BATTALIONS -https://www.brighteon.com/82ce6759-087c-4dd2-84f4-b63e27763db8
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