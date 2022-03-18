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"С крыши днепропетровской синагоги евреи уже открыто поют, что Украина их земля. "Независимая" Украина". Источник видео: https://youtu.be/uWUzPXMUAFg Из ютуб-канала КОБа Триединство
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Человечество порабощается падшими ангелами. Они совсем обнаглели, в открытую себя открывают.
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