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Septembre 2021 : Entre espoir et désespoir - Radio-Quebec
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21 views • September 13, 2021
12 septembre 2021 : https://rumble.com/vmf6jb-septembre-2021-entre-espoir-et-dsespoir..html
https://rumble.com/user/RadioQuebec
Entre un Joe Biden qui montre tous les signes d'être le Pantin du 45e président et le recul historique des droits et libertés, que penser de ce mois de septembre 2021 ?
www.paypal.me/alexiscossette
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