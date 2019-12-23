42RCB Om stora världshändelser med Jonas De Geer

Medverkande i detta avsnitt är Patrik, Martin, Daniel och Jonas De Geer

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1) Jonas De Geer är en nationell profil som sedan länge stått på barrikaderna och sagt sådant som ingen annan vågat. Mest känd torde han vara för utgivningen av tidskriften Salt som utkom i 10 nummer mellan 1999-2002. Tidningen rörde om rejält i grytan då den tog upp de mest tabubelagda ämnena och det var väl också det som gjorde att den kom att motarbetas av etablissemanget så som den gjorde. Jonas gör oss sällskap och vi diskuterar och debatterar stora världshändelser och hur man bör förhålla sig till dem.



2) Simon Shacks låt Plan Z