Hausverbot + Verleumdung durch Landgericht mein Mediationsversuch + BVerwG

Also Punkt 1:

Ich bin KEIN Reichsbürger und mich als einen zu bezeichnen erfüllt den Straftatenbestand einer Verleumdung. Es handelt sich hierbei um ein gezielt von dem Bundesnachrichtendienst aufgebautes Konstrukt um die Opposition zu zerstören. Der Begriff ist übrigens durch die Alliierten verboten worden genau wie Hakenkreuze. Ich bin lediglich ein Freigeist und Freidenker welcher noch einen eigenen Verstand besitzt mit einem Handelsregister umgehen kann und Nachforschungen angestellt hat. Ich kann beweisen dass es sich bei BRD Behörden und private Firmen handelt. Ein Blick bei www.dnb.com genügt. Die Implantierung kann ich auch nachweisen ich habe mehrere Tests mit einem 150 €-Messgerät gemacht.

Punkt 2:

Was ich versucht habe war eine #Mediation

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Mediation Frau Laube. Ich habe versucht eine außergerichtliche friedliche Klärung zu erwirken da ich ganz sicher nicht eure private Firma betreten werde. Und jetzt wird mir der Schwarze Peter zugeschoben und ich werde als Buhmann hingestellt. Wer ist hier also nun kriminell? Mein Video stellte lediglich ein ANGEBOT da sowie eure abenteuerlichen und aberlustigen Schreiben. Wenn dies absichtlich missverstanden wird ist dies nicht mein Problem.

Punkt 3:

Alle meine Informationen beziehe ich durch Google. Wenn ich Richterin Schneidewind Landgericht eingebe habe ich ihren Vornamen. Wir leben halt nicht mehr im Jahre 1950 das müsst ihr auch endlich mal begreifen. Schreibt doch eure Briefe gleich mit der Schreibmaschine. Es ist also nicht Top Secret den Vornamen zu nennen.

