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Nouvelle Compagnie de vélo
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49 views • July 30, 2023

Comment tout a commencé...

Bonjour, Je suis le fondateur de E-LEK.CA, et je voulais partager avec vous l'histoire de la création de la compagnie. 

Après avoir essayé le vélo électrique en 2017, j'y ai pris goût mais je trouvais que les modèles sur le marché étaient soit trop cher ou de mauvaise qualité. C'est à ce moment que j'ai décidé de mettre des heures et de l'énergie à trouver des vélos au bon look, à bon prix et durables. Pour moi c'était une thérapie de pouvoir passer du temps à tester plusieurs vélos car en même temps de faire de l'exercice💪, je découvre de nouveaux paysages extraordinaires aux alentours de la ville de Lévis. Effectivement nous sommes choyés d'être dans une aussi belle province! 😍 Et c'est quand même très positif de bouger et se mettre en forme. J'ai décidé de prendre soin de mon corps et de me renouveler.

En plus, je ressens un sentiment de liberté incroyable sur mon ELEK Hybride avec ses roues de 27,5 pouces et je parcours de grandes distances avec facilité. À mon retour à la maison, j'actionne le mode électrique afin de monter les côtes abruptes tout en faisant de l'exercice mais avec une plus grande facilité. Je n'ai plus besoin de payer un stationnement en allant au travail ou encore d'être incommoder par la congestion routière et d'avoir le sentiment d'être pris en otage dans ma voiture. En plus, je n'ai pas à payer de plaque d'immatriculation, d'essence et d'assurance.

Mon vélo est donc devenu mon principal moyen de transport en pouvant me déplacer rapidement et nous ne cesserons d'innover en apportant de nouveaux modèles d'année en année. Nous voulons une croissance douce mais sereine (nous voulons vous vendre que de la qualité avec pratiquement aucun retours est notre objectif). Car nous voulons que la marque E-LEK soit synonyme de fiabilité, design, qualité et service humain. Heureusement pour vous, je suis une personne exigeante dans la vie.

Je suis d'avis que la voie électrique est une voie de l'avenir en ne dépendant plus des énergies fossiles très polluantes alors je ne fais pas que du bien pour moi mais aussi pour la planète! 🌎

Je vous encourage d'embarquer avec moi dans la voie du futur, soit la voie électrique! 🚴🏽‍♂️

J'ai hâte que l'un de nos produits vous aide à vivre une vie plus heureuse, plus saine et plus sereine tant sur le plan physique que mental, comme cela a été le cas pour moi. 😇

Vincent
Fondateur de E-LEK.CA et un passioné des vélos électriques

Faites un essai au 1032 rue Reanult à St-Jean Chrysostome (Lévis) dès aujourd'hui en nous contactant à [email protected] ou en nous appelant au 581-901-2151


Vélos Électriques – E-LEK.CA

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