Pruebas de que Pfizer hace más daño que bien [Canadian Covid Care Alliance]

Subtitulado al español por FLC @ Frotando la Costumbre.Emitido el 16 de diciembre del 2021 en la página del Canadian Covid Care Alliance:Esta presentación de los médicos y científicos canadienses es altamente recomendable, ideal para hacérsela ver a los que aún no apostataron al culto virósico de la psicosis en masa. Más allá de las posturas de cada quien, lo importante de un video como este es que usa los propios datos que los psicópatas del doblepiensa ofrecen, contraataca con parámetros oficiales y expone a Pfizer en su manipulación y lo incrimina seriamente con argumentos científicos. Seguramente sea el desglose más detallado de los ensayos de Pfizer: que no son otra cosa que crímenes de lesa humanidad.Por compartir este video, a Robert Malone, el creador de la tecnología ARNm, finalmente le cancelaron su cuenta en la red social del pajarito.El PDF de esta presentación con todos los enlaces:Compendio de la historia criminal de Pfizer: