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Clown Planet News (14 July 2021): Mandatory Vax in France & Biden's Vax Door to Door Vax Has Started
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61 views • July 14, 2021
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https://www.lifesitenews.com/news/an-army-of-big-biotech-companies-is-using-psych-tactics-to-create-vaccine-demand
https://www.nbcnewyork.com/news/health/cdc-warns-of-new-outbreak-of-life-threatening-disease-that-paralyzes-healthy-kids/2549892/
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/brain-disease-cases-public-health-1.5953478
https://www.chemistryworld.com/news/mystery-illness-that-hospitalised-hundreds-in-india-stumps-health-experts/4012936.article
https://www.livescience.com/mystery-brain-disease-cluster-canada.html
https://www.cnbc.com/2021/07/12/un-calls-for-global-database-of-human-gene-editing-research.html
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https://nationalfile.com/breaking-ohio-george-floyd-mural-destroyed-after-being-struck-by-lightning/
https://twitter.com/CtrMedProgress/status/1415254658818351106
https://twitter.com/WhitlockJason/status/1415103142501441540
https://twitter.com/tomselliott/status/1415349474260570114
https://twitter.com/disclosetv/status/1415302929481928706
https://twitter.com/wil_da_beast630/status/1415303863406583808
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https://twitter.com/wil_da_beast630/status/1414300447679070211
https://twitter.com/YoureAllDunces/status/1414927325607522304
https://www.politico.com/news/2021/07/12/biden-covid-vaccination-campaign-499278
https://twitter.com/Sensus_Fidelium/status/1415119152294109185
https://www.catholicnewsagency.com/news/248356/tokyo-archbishop-asks-olympic-athletes-not-to-visit-catholic-churches-during-games
https://www.courthousenews.com/new-wearable-device-can-power-electronics-while-you-sleep/
https://thehill.com/blogs/in-the-know/in-the-know/562962-olivia-rodrigo-visits-white-house-for-covid-19-vaccine-push?rl=1
https://twitter.com/wcnc/status/1412769626006732809
https://www.youtube.com/watch?v=SYmw8mrMbmw
https://www.youtube.com/watch?v=bg3h5oARWhI
https://news.sky.com/story/covid-19-us-president-biden-calls-on-some-star-power-to-encourage-young-people-to-get-vaccinated-12355389?dcmp=snt-sf-twitter
https://twitter.com/tomselliott/status/1415006074483118085
https://www.theblaze.com/news/registered-nurses-union-calls-for-cdc-to-recommend-universal-masking-irrespective-of-vaccination-status
https://twitter.com/elleprovocateur/status/1246853634819796997
https://twitter.com/sunriseon7/status/1415054800064958464
https://twitter.com/jhnhellstrom/status/1415066546712584192
https://twitter.com/wakeupfromcovid/status/1414754667683323905
https://twitter.com/OrwellNGoode/status/1415080215743717382
https://news.cgtn.com/news/2021-07-14/U-S-COVID-19-cases-rising-again-doubling-over-three-weeks-11SSeCkQ3fO/index.html
https://www.msn.com/en-us/autos/medical/shelter-euthanasia-rates-rising/vi-AAM9rPR?ocid=st
https://www.theblaze.com/news/virtue-signaling-gayle-king-boasts-she-s-banning-unvaccinated-family-members-for-thanksgiving-and-credits-dr-fauci-for-her-stance?utm_content=buffere742e&;utm_medium=referral&utm_source=facebook&utm_campaign=fb-blazemedia
https://twitter.com/disclosetv/status/1414573364069511176
https://twitter.com/_whitneywebb/status/1415312950253035520
https://twitter.com/tomselliott/status/1410311038818570246
https://twitter.com/Drs4CovidEthics/status/1415290049160048647
https://twitter.com/Arwenstar/status/1414743644255440896
https://twitter.com/_taylorhudak/status/1414883708482596869
https://variety.com/2021/global/news/emmanuel-macron-covid-health-pass-mandatory-1235017731/
https://twitter.com/disclosetv/status/1415332268084801539
https://twitter.com/TheMarieOakes/status/1415316590967595010
https://twitter.com/wakeupfromcovid/status/1415344345050406917
https://www.marketwatch.com/story/minneapolis-fed-requiring-covid-19-vaccinations-by-next-month-or-employees-will-lose-their-jobs-11625686412
https://www.blacklistednews.com/article/80369/confirmed-uks-return-to-freedom-will-see-continued-use-of-masks-government-tracking-and.html?utm_source=dlvr.it&;utm_medium=twitter
https://twitter.com/husserl80/status/1415045392484417536
https://twitter.com/elleprovocateur/status/1415164725638443010
https://www.jpost.com/breaking-news/coronavirus-in-israel-immunocompromised-can-get-jab-today-health-min-673464
https://nypost.com/2021/07/12/bill-gates-opens-up-about-divorce-at-sun-valley-blames-himself-source/
https://twitter.com/FatEmperor/status/1414881543429009416
https://twitter.com/disclosetv/status/1414272338800033797
https://news.cgtn.com/news/2021-07-12/Sydney-may-extend-lockdown-to-control-spiraling-COVID-19-cases-11PPkqXI6aI/index.html
https://www.reuters.com/world/europe/greece-announce-mandatory-vaccinations-some-groups-next-week-2021-07-08/
https://www.lifesitenews.com/news/an-army-of-big-biotech-companies-is-using-psych-tactics-to-create-vaccine-demand
https://www.nbcnewyork.com/news/health/cdc-warns-of-new-outbreak-of-life-threatening-disease-that-paralyzes-healthy-kids/2549892/
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/brain-disease-cases-public-health-1.5953478
https://www.chemistryworld.com/news/mystery-illness-that-hospitalised-hundreds-in-india-stumps-health-experts/4012936.article
https://www.livescience.com/mystery-brain-disease-cluster-canada.html
https://www.cnbc.com/2021/07/12/un-calls-for-global-database-of-human-gene-editing-research.html
https://twitter.com/joe_weller_/status/1414569947703959553
https://ground.news/article/no-more-gangnam-style-skoreas-covid-rules-demand-slower-workout-music-in-gyms
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