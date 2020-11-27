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Info en Questions #25 - LIVE du jeudi 26 novembre 2020
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8 views • November 27, 2020
26 novembre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=z2NCH6cvgCU
Salim Laïbi - Le Libre Penseur : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
Info en Questions #25 - LIVE
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun et de chacune.
Jean-Jacques Goldman - Né en 17 a leindenstadt Live
« Serions-nous de ceux qui résistent ou bien les moutons d'un troupeau, s'il fallait plus que des mots ? »
https://www.youtube.com/watch?v=9-9SFHdaRVM
Et si j'étais né en 17 à Leidenstadt
Sur les ruines d'un champ de bataille
Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens
Si j'avais été allemand ?
Bercé d'humiliation, de haine et d'ignorance
Nourri de rêves de revanche
Aurais-je été de ces improbables consciences
Larmes au milieu d'un torrent
Si j'avais grandi dans les docklands de Belfast
Soldat d'une foi, d'une caste
Aurais-je eu la force envers et contre les miens
De trahir, tendre une main ?
Si j'étais née blanche et riche à Johannesburg
Entre le pouvoir et la peur
Aurais-je entendu ces cris portés par le vent ?
Rien ne sera comme avant
On saura jamais c'qu'on a vraiment dans nos ventres
Cachés derrière nos apparences
L'âme d'un brave ou d'un complice ou d'un bourreau ?
Ou le pire ou le plus beau ?
Serions-nous de ceux qui résistent ou bien les moutons d'un troupeau
S'il fallait plus que des mots ?
Si j'étais né en 17 à Leidenstadt
Sur les ruines d'un champ de bataille
Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens
Si j'avais été allemand ?
Et qu'on nous épargne à toi et moi si possible très longtemps
D'avoir à choisir un camp
⚡️Les chaînes de l'équipe⚡️
👉Jean-Jacques Crèvecoeur : https://fulllifechannel.com/
👉Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
👉Salim Laïbi : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
👉Tal Schaller : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
👉Sophie Meulemans : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Salim Laïbi - Le Libre Penseur : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
Info en Questions #25 - LIVE
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun et de chacune.
Jean-Jacques Goldman - Né en 17 a leindenstadt Live
« Serions-nous de ceux qui résistent ou bien les moutons d'un troupeau, s'il fallait plus que des mots ? »
https://www.youtube.com/watch?v=9-9SFHdaRVM
Et si j'étais né en 17 à Leidenstadt
Sur les ruines d'un champ de bataille
Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens
Si j'avais été allemand ?
Bercé d'humiliation, de haine et d'ignorance
Nourri de rêves de revanche
Aurais-je été de ces improbables consciences
Larmes au milieu d'un torrent
Si j'avais grandi dans les docklands de Belfast
Soldat d'une foi, d'une caste
Aurais-je eu la force envers et contre les miens
De trahir, tendre une main ?
Si j'étais née blanche et riche à Johannesburg
Entre le pouvoir et la peur
Aurais-je entendu ces cris portés par le vent ?
Rien ne sera comme avant
On saura jamais c'qu'on a vraiment dans nos ventres
Cachés derrière nos apparences
L'âme d'un brave ou d'un complice ou d'un bourreau ?
Ou le pire ou le plus beau ?
Serions-nous de ceux qui résistent ou bien les moutons d'un troupeau
S'il fallait plus que des mots ?
Si j'étais né en 17 à Leidenstadt
Sur les ruines d'un champ de bataille
Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens
Si j'avais été allemand ?
Et qu'on nous épargne à toi et moi si possible très longtemps
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👉Jean-Jacques Crèvecoeur : https://fulllifechannel.com/
👉Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
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👉Tal Schaller : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
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