© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Info - Circuit imprimé pour antenne 5G avec COV-19 écrit dessus (Traduction en Description)
Follow
0
Download MP3
Share
Report
67 views • July 06, 2020
Traduction :
Je ne sais pas la meilleur manière de le faire [à propos de comment filmer] mais...j'ai travailler sur des antennes 5G comme celle derrière moi pendant les semaines du confinement...on n'ouvre pas les kit car on est explicitement demander de ne pas le faire mais...le mieux c'est que je vous montre, c'est mieux si je vous montre.
C'est un bout d'un p*tain de kit 5G, il est écrit "COVID_19" [sur la partie argenter] je ne connais aucun produit fait par une compagnie qui fait des circuit comme celui la avec le nom "COVID_19"
Ce n'est pas une théorie conspirationniste, je sais que ça se dit sur internet à propos du coronavirus et le COVID_19. Mais bor*el pourquoi il mettent des circuit comme ça dans des tours [5G] comme celle là.
Je ne comprend pas.
Compte YouTube " Mario Gulina BE " :
https://www.youtube.com/channel/UCGjPskIqYLm4YFcm4dzckfg/videos
Je ne sais pas la meilleur manière de le faire [à propos de comment filmer] mais...j'ai travailler sur des antennes 5G comme celle derrière moi pendant les semaines du confinement...on n'ouvre pas les kit car on est explicitement demander de ne pas le faire mais...le mieux c'est que je vous montre, c'est mieux si je vous montre.
C'est un bout d'un p*tain de kit 5G, il est écrit "COVID_19" [sur la partie argenter] je ne connais aucun produit fait par une compagnie qui fait des circuit comme celui la avec le nom "COVID_19"
Ce n'est pas une théorie conspirationniste, je sais que ça se dit sur internet à propos du coronavirus et le COVID_19. Mais bor*el pourquoi il mettent des circuit comme ça dans des tours [5G] comme celle là.
Je ne comprend pas.
Compte YouTube " Mario Gulina BE " :
https://www.youtube.com/channel/UCGjPskIqYLm4YFcm4dzckfg/videos
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.