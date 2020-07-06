Info - Circuit imprimé pour antenne 5G avec COV-19 écrit dessus (Traduction en Description)

Traduction :Je ne sais pas la meilleur manière de le faire [à propos de comment filmer] mais...j'ai travailler sur des antennes 5G comme celle derrière moi pendant les semaines du confinement...on n'ouvre pas les kit car on est explicitement demander de ne pas le faire mais...le mieux c'est que je vous montre, c'est mieux si je vous montre.C'est un bout d'un p*tain de kit 5G, il est écrit "COVID_19" [sur la partie argenter] je ne connais aucun produit fait par une compagnie qui fait des circuit comme celui la avec le nom "COVID_19"Ce n'est pas une théorie conspirationniste, je sais que ça se dit sur internet à propos du coronavirus et le COVID_19. Mais bor*el pourquoi il mettent des circuit comme ça dans des tours [5G] comme celle là.Je ne comprend pas.Compte YouTube " Mario Gulina BE " :