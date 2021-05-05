Jüri Lina om den nya skarpa kritiken från Estland mot Estonia-utredningen

Författaren Jüri Lina har följt affären kring förlisningen av M/S Estonia sedan 1994 då flera av hans bekanta omkom i katastrofen. Med sina språkkunskaper i estniska har han kunnat följa med i vad den estniska pressen har skrivit. Lina delger oss den estniska pressens tankar om vilken typ av militär teknologi som man tror smugglades på fartyget, om hur Estlands ministrar kritiserat den officiella historiebeskrivningen samt hur man nu i parlamentet för första gången kommer att lyssna till vittnen som överlevt katastrofen.



20201230