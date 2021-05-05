© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Jüri Lina om den nya skarpa kritiken från Estland mot Estonia-utredningen
Follow
0
Download MP3
Share
Report
10 views • May 05, 2021
Författaren Jüri Lina har följt affären kring förlisningen av M/S Estonia sedan 1994 då flera av hans bekanta omkom i katastrofen. Med sina språkkunskaper i estniska har han kunnat följa med i vad den estniska pressen har skrivit. Lina delger oss den estniska pressens tankar om vilken typ av militär teknologi som man tror smugglades på fartyget, om hur Estlands ministrar kritiserat den officiella historiebeskrivningen samt hur man nu i parlamentet för första gången kommer att lyssna till vittnen som överlevt katastrofen.
20201230
20201230
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.