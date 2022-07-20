Expériences scolaires, l'axe enfant-prof-parent

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Dans ce 2e vidéo du mardi, 19 juillet 2022, on parle d'école et plus précisément, de l'axe enfant-prof-parent.
Avec des mots et des ressentis, on partage des expériences utiles pour comprendre certaines situations qui existent, dans l'écosystème scolaire.
Revisitons ensemble certains apprentissages qu'il importe de partager, avec l'auteure Annie Racine que vous pouvez suivre, ici:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100058683300198
--
S'il-vous-plaît, si vous le pouvez et le voulez, aidez-moi à éveiller.
https://paypal.me/logixca
https://donorbox.org/claude-gelinas
Par Interac: [email protected]
Q = Ton nom et R = Claude
Merci de m'accompagner.
--
Archive: https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4208
--