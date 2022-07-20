Expériences scolaires, l'axe enfant-prof-parent

Dans ce 2e vidéo du mardi, 19 juillet 2022, on parle d'école et plus précisément, de l'axe enfant-prof-parent.





Avec des mots et des ressentis, on partage des expériences utiles pour comprendre certaines situations qui existent, dans l'écosystème scolaire.





Revisitons ensemble certains apprentissages qu'il importe de partager, avec l'auteure Annie Racine que vous pouvez suivre, ici:





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