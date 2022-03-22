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ΓΙΑΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΣΩΖΕΙ ΤΑ ΑΘΩΑ ΒΡΕΦΗ ΠΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΡΩΤΑΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ Η δημοσιογράφος κυρία Καλλιόπη Σουφλή απαντώντας με σχόλιό της σε σχόλιο αναγνώστη της Ιστοσελίδας της
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34 views • March 22, 2022
ΓΙΑΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΣΩΖΕΙ ΤΑ ΑΘΩΑ ΒΡΕΦΗ ΠΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΡΩΤΑΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ Η δημοσιογράφος κυρία Καλλιόπη Σουφλή απαντώντας με σχόλιό της σε σχόλιο αναγνώστη της Ιστοσελίδας της https://attikanea.info/φόβος-ο-αφέντης-της-ζωής-μας ... https://ugetube.com/watch/MEX223eSLZR4H1m , https://rumble.com/vy5mhx-christ-save-all-us.html .
ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΩ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΟΥ ΚΥΡΙΑ ΣΟΥΦΛΗ; ΤΟ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ… ΑΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΝΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΘΑΡΡΩ…
ΣΧΟΛΙΟ του Ευστάθιου Μοσχοβίτη (που δεν δημοσιεύτηκε μέχρι τώρα από την κυρία Καλλιόπη Σουφλή στην Ιστοσελίδα της https://attikanea.info/φόβος-ο-αφέντης-της-ζωής-μας ):
Κυρία Καλλιόπη Σουφλή ΡΩΤΑΤΕ ΔΗΜΟΣΙΑ “ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΤΑ ΣΩΖΕΙ;;;” («Η ψυχή των μωρών που βιάζονται, δολοφονούνται από τα χαζαροσιωνιστικά κτήνη, τα σώζει;») Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΣΑΣ ΡΩΤΑΕΙ ΕΣΕΙΣ ΤΙ ΑΠΑΝΤΑΤΕ, ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟΥΡΓΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΥΠΟΚΡΙΤΗΣ ΘΡΗΣΚΟΛΗΠΤΟΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΒΑΖΕΙ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΜΕΤΡΟ» αλλά μπορείτε ΜΟΝΟ ΕΣΕΙΣ να αμφισβητείτε δημόσια την Σταυροαναστάσιμη Αγάπη του Χριστού που δεν σώζει τα αθώα παιδιά;
ΑΝ ΔΕΝ ΒΙΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΖΩΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΟ ΘΑΝΑΤΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ.
ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ, ΜΑΤΘ. 10, 32-33: "Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· ὅστις δ' ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς"... στίχ. 38: "καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος".. ΑΣ ΔΙΑΔΙΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΓΙΑΤΙ "ΓΝΩΣΕΣΘΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΥΜΑΣ (ΙΩΑΝ. 8, 32)". ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5, ΣΤΙΧΟΣ 29: "Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις". «Πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς; (Λουκ. 18, 8)». «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 34-35)». ΟΧΙ ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΑ ΤΟΥ ΞΙΦΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΖΟΥΝ ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΙ ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΛΙΘΟΒΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΡΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΥΡΩΤΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ "ΙΕΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗ" ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΚΑΙΓΑΝ ΤΙΣ "ΜΑΓΙΣΣΕΣ"... ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ, ΔΗΛΑΔΗ, ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΜΟΝΟΓΕΝΗ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ. «Πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια (Ψαλμ. 95,5)».
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΝΑ ΘΥΣΙΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ Ή ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ;
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΗΣΕΙ… ΛΕΜΕ ΣΤΟ "ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ": "ΓΕΝΗΘΗΤΩ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΣΟΥ" ΑΛΛΑ ΠΟΣΟ ΤΟ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΑΝ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΓΩΙΣΤΙΚΟ ΘΕΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΝΤΑΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΤΙ ΥΠΑΚΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΟΥ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ;
ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ
ΥΓ. ΜΗΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΙΑ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΑΥΤΗ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ... http://www.freevolition.gr ...
ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΟΥΛΑΩ ΤΙΠΟΤΕ… ΟΥΤΕ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΟΥ ΟΣΟ ΖΩ...
ΔΩΞΑ ΤΩ ΘΕΩ ΠΑΝΤΩΝ ΕΝΕΚΕΝ... ΔΟΞΑ ΤΟΝ ΘΕΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΑΥΡΙΟ ΔΕΝ ΖΩ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΟΥΛΑΩ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΟΥ ΟΣΟ ΑΝΑΞΙΟΣ ΚΑΙ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΜΑΙ...
Ξέρω, ξέρω δεν δημοσιεύετε τίποτα ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ ΜΟΥ ΚΥΡΙΑ ΣΟΥΦΛΗ για να μην με προβάλλετε... ΦΟΒΑΣΤΕ ΜΗΠΩΣ ΣΑΣ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ; Αυτός ο φόβος της Κόλασης που λέτε και στην ιστοσελίδα σας θα μας φάει;
"Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «ΤΟ ΜΗ ΚΡΙΝΕΤΕ, ΙΝΑ ΜΗ ΚΡΙΘΕΙΤΕ, ΠΕΡΙ ΒΙΟΥ ΕΣΤΙΝ, ΟΥ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ» (P.G. 63, 231-232)". "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Ουδέν ωφελεί βίος ορθός δγμάτων διεστραμμένων» (ΕΠΕ 23, 492 - 494)".
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ... ΚΑΙ ΕΔΩ https://ugetube.com/watch/MEX223eSLZR4H1m , https://rumble.com/vy5mhx-christ-save-all-us.html , https://freevolition.substack.com/p/--421 .
ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΩ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΟΥ ΚΥΡΙΑ ΣΟΥΦΛΗ; ΤΟ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ… ΑΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΝΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΘΑΡΡΩ…
ΣΧΟΛΙΟ του Ευστάθιου Μοσχοβίτη (που δεν δημοσιεύτηκε μέχρι τώρα από την κυρία Καλλιόπη Σουφλή στην Ιστοσελίδα της https://attikanea.info/φόβος-ο-αφέντης-της-ζωής-μας ):
Κυρία Καλλιόπη Σουφλή ΡΩΤΑΤΕ ΔΗΜΟΣΙΑ “ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΤΑ ΣΩΖΕΙ;;;” («Η ψυχή των μωρών που βιάζονται, δολοφονούνται από τα χαζαροσιωνιστικά κτήνη, τα σώζει;») Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΣΑΣ ΡΩΤΑΕΙ ΕΣΕΙΣ ΤΙ ΑΠΑΝΤΑΤΕ, ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟΥΡΓΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΥΠΟΚΡΙΤΗΣ ΘΡΗΣΚΟΛΗΠΤΟΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΒΑΖΕΙ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΜΕΤΡΟ» αλλά μπορείτε ΜΟΝΟ ΕΣΕΙΣ να αμφισβητείτε δημόσια την Σταυροαναστάσιμη Αγάπη του Χριστού που δεν σώζει τα αθώα παιδιά;
ΑΝ ΔΕΝ ΒΙΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΖΩΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΟ ΘΑΝΑΤΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ.
ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ, ΜΑΤΘ. 10, 32-33: "Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· ὅστις δ' ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς"... στίχ. 38: "καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος".. ΑΣ ΔΙΑΔΙΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΓΙΑΤΙ "ΓΝΩΣΕΣΘΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΥΜΑΣ (ΙΩΑΝ. 8, 32)". ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5, ΣΤΙΧΟΣ 29: "Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις". «Πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς; (Λουκ. 18, 8)». «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 34-35)». ΟΧΙ ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΑ ΤΟΥ ΞΙΦΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΖΟΥΝ ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΙ ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΛΙΘΟΒΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΡΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΥΡΩΤΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ "ΙΕΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗ" ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΚΑΙΓΑΝ ΤΙΣ "ΜΑΓΙΣΣΕΣ"... ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ, ΔΗΛΑΔΗ, ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΜΟΝΟΓΕΝΗ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ. «Πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια (Ψαλμ. 95,5)».
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΝΑ ΘΥΣΙΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ Ή ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ;
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΗΣΕΙ… ΛΕΜΕ ΣΤΟ "ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ": "ΓΕΝΗΘΗΤΩ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΣΟΥ" ΑΛΛΑ ΠΟΣΟ ΤΟ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΑΝ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΓΩΙΣΤΙΚΟ ΘΕΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΝΤΑΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΤΙ ΥΠΑΚΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΟΥ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ;
ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ
ΥΓ. ΜΗΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΙΑ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΑΥΤΗ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ... http://www.freevolition.gr ...
ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΟΥΛΑΩ ΤΙΠΟΤΕ… ΟΥΤΕ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΟΥ ΟΣΟ ΖΩ...
ΔΩΞΑ ΤΩ ΘΕΩ ΠΑΝΤΩΝ ΕΝΕΚΕΝ... ΔΟΞΑ ΤΟΝ ΘΕΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΑΥΡΙΟ ΔΕΝ ΖΩ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΟΥΛΑΩ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΟΥ ΟΣΟ ΑΝΑΞΙΟΣ ΚΑΙ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΜΑΙ...
Ξέρω, ξέρω δεν δημοσιεύετε τίποτα ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ ΜΟΥ ΚΥΡΙΑ ΣΟΥΦΛΗ για να μην με προβάλλετε... ΦΟΒΑΣΤΕ ΜΗΠΩΣ ΣΑΣ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ; Αυτός ο φόβος της Κόλασης που λέτε και στην ιστοσελίδα σας θα μας φάει;
"Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «ΤΟ ΜΗ ΚΡΙΝΕΤΕ, ΙΝΑ ΜΗ ΚΡΙΘΕΙΤΕ, ΠΕΡΙ ΒΙΟΥ ΕΣΤΙΝ, ΟΥ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ» (P.G. 63, 231-232)". "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Ουδέν ωφελεί βίος ορθός δγμάτων διεστραμμένων» (ΕΠΕ 23, 492 - 494)".
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ... ΚΑΙ ΕΔΩ https://ugetube.com/watch/MEX223eSLZR4H1m , https://rumble.com/vy5mhx-christ-save-all-us.html , https://freevolition.substack.com/p/--421 .
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