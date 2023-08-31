Create New Account
Support Your Freedom to Speak:
'FATHER OF WEATHER WARFARE WARNING TO YOU!
channel image
EARTH SHAKING NEWS
126 Subscribers
113 views
Published Yesterday

LISTEN TO WHAT THIS THIS MAN HAS TO SAY. HE'S THE ONE WHO CREATED THIS SHEER HELL HUMANITY IS GOING THROUGH TODAY. THE NEVER ENDING CHEMTRAILING IS CAUSING ALL THE INSANE DESTRUCTION HAPPENING IN THE WORLD TODAY. HERE IN NW MONTANA WE'RE EXPERIENCING ONE OF TH COOLEST AUGUST IN SOMETIME. THE GROWING SEASON HAS BEEN DESTROYED IN MONTANA BECAUSE OF ENDLESS CHEMTRAILING AND THE COUNTLESS PRESET FIRES HAPPING HERE. IT'S CLEAR THE CORRUPT ELITE WANT ALL OF US MURDERED. THE DEADLY COVID VACCINES IS YET ANOTHER WAY THE ELITE ARE MURDERING US. STILL! I SEE THE SPORTING VENUES PACKED WITH BRAINDEAD SPECTATORS REFUSING TO BELIEVE ALL THE WARNING SIGNS PROVING AMERICA IS ROUTING FROM WITHIN. THIS IS WHY IT'S CRITICAL YOU ARMUP, PREP, PRAY AND GET THE HELL OUT OF THE WAY. THE CIVIL WAR COULD BEGINE ANY DAY NOW ESPECIALLY WHEN THE EVIL FEDERAL RESERVE FLIPS THE STOCK MARKET. CRIMINALS AND ILLEGALS BETTER NOT COME TO MONTANA. WE HAVE 12 GUNS FOR EVERY HOUSEHOLD AND WILL STAND OUR GROUND...ALL HELL IS READY TO EXPLODE NOW...WAKEUP!

Keywords
militaryhellreligiongovernmentnew world ordersatanismbible prophecymedicalend timeschild sacrifice

FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world

Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.

Your privacy is protected. Subscription confirmation required.

Related videos

logo

Brighteon © 2023 All Rights Reserved. Privacy | Terms All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for content uploaded by contributing content providers.

Open a support ticket