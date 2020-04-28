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ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΕ BARCODE CHIP 666 ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ
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39 views • April 28, 2020
ΕΤΟΣ 2010 : ΑΠΟΤΑΞΑΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΛΛΗΝΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΕΠΕΙΔΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ-ΠΟΛΙΤΗ-666 !! Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΕΧΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΩΜΑΤΟΣ: BARCODE-ΑΜΚΑ-ΑΦΜ-ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ, ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΣΗ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666.
ΕΤΟΣ 2010 :
ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΘΥΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΔΕΣ ΤΟΥ «ΛΑ.Ο.Σ.» ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ «ΑΜΚΑ 666», ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΤΙ ΑΥΤΗ Η ΕΛΕΕΙΝΗ ΠΑΡΕΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ «ΛΑ.Ο.Σ.» ΕΙΝΑΙ ΟΡΚΙΣΜΕΝΟΙ ΟΠΑΔΟΙ ΤΟΥ 666.
ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΡΚΙΣΜΕΝΟΙ «ΕΨΙΛΟΝ» ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΚΑΙ «ΑΡΧΙΕΡΕΑ ΤΩΝ ΕΨΙΛΟΝ» ΚΥΡΙΟ ΦΟΥΡΑΚΗ ΘΕΩΡΟΥΝ ΤΟ 666 ΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ «ΛΑ.Ο.Σ.» ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΙΔΡΥΣΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΟΣ Β.Α.Σ.Τ./Ρ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ –ΣΚΟΠΙΑ- ΤΟΥΡΚΙΑ – ΡΟΥΜΑΝΙΑ).
ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΝΑΝΤΙΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ «ΑΜΚΑ» ΚΑΙ ΣΤΟ 666 ΚΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΔΟΡΙΟ ΜΙΚΡΟΚΥΚΛΩΜΑ/ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ 666 ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ «ΛΑ.Ο.Σ.»,
ΔΙΟΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ «ΑΜΚΑ», ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ «ΛΑ.Ο.Σ.», ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΜΟΧΛΟΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ «ΑΜΚΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΨΙΛΟΝ» ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΔΡΑΓΑΖΗ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΤΑ ΑΠΟΚΡΥΦΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ «ΛΑ.Ο.Σ.» ΦΕΡΕΤΕ ΩΣ «ΝΕΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 666».
ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΑΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΟΥΝ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΚΑΙ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ «ΛΑ.Ο.Σ.» Η’ ΑΛΛΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ «ΛΑ.Ο.Σ.», ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΚΔΙΩΞΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΙΟΤΙ ΑΝ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΝΤΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΑΞΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΤΟΥ 666, ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ «ΛΑ.Ο.Σ.» ΘΑ ΔΙΟΧΕΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΕΒΡΑΙΚΗ ΚΥΠ/ΕΥΠ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ (ΚΑΡΑΤΖΑΦΥΡΕΡ), ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΕΙΝΟΥ ΤΟΥΡΚΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΜΑΤΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΕΣΧΑΤΟΣ ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΟΣ Ρ.Ι.Κ. (ΡΩΣΙΑ – ΙΣΛΑΜΙΚΑ ΚΡΑΤΗ – ΚΙΝΑ) ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΤΑΧΑ ΩΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑΧΑ ΩΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.
ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΙΑΣΜΕΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΦΟΥΡΑΚΗ:
Τό ὅτι τά τρῖα ἐξάρια (666) δηλώνουν καί προσδιορίζουν τή νικηφόρα ἔκβαση ἑνός πολυετούς ἀγῶνα τῶν Ἑλλήνων, μᾶς τό διδάσκει μεταξύ ἄλλων καί ὁ θεογόνος Αἰσχύλος. στούς στίχους 30-35 τῆς τραγωδίας τοῦ Ἀγαμέμνων. Σ' αὐτούς ἀναφέρει πώς: ὅταν ἐπιτεύχθηκε ἅλωση τῆς Τροίας καί διά Φρυκτωριῶν μεταδόθηκε εἰς τό Ἄργος, τοῦ Βασιλείου τοῦ Ἀρχηγοῦ τῶν Πανελλήνων Ἀγαμέμνονα, τό μήνυμα τῆς ἁλώσεως, ὁ Φύλακας τῶν Ἀνακτόρων ὅπου ἦταν ἐντεταλμένος διά τή λήψη τοῦ ἀνεφώνησε: «Τά δεσποτῶν γάρ εὖ πεσόντα θήσομαι τρίς ἐξ βάλουσής της δέ μοί φρυκτωρία...» (Διατί θά πῶ πώς εὐοδώθηκε ὁ Βασιλέας μου, ἀφοῦ τρεῖς φορές ἕξι 6-6-6 μου ἔφεξε αὐτή φρυκτωρία...)
ΠΗΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : https://www.fourakis.gr/node/37
666, BARCODE, ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ, ΣΕΓΚΕΝ, ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ, ΘΗΡΙΟ, ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ, ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΜΑ, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΤΣΙΠΑΚΙ
ΕΤΟΣ 2010 :
ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΘΥΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΔΕΣ ΤΟΥ «ΛΑ.Ο.Σ.» ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ «ΑΜΚΑ 666», ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΤΙ ΑΥΤΗ Η ΕΛΕΕΙΝΗ ΠΑΡΕΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ «ΛΑ.Ο.Σ.» ΕΙΝΑΙ ΟΡΚΙΣΜΕΝΟΙ ΟΠΑΔΟΙ ΤΟΥ 666.
ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΡΚΙΣΜΕΝΟΙ «ΕΨΙΛΟΝ» ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΚΑΙ «ΑΡΧΙΕΡΕΑ ΤΩΝ ΕΨΙΛΟΝ» ΚΥΡΙΟ ΦΟΥΡΑΚΗ ΘΕΩΡΟΥΝ ΤΟ 666 ΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ «ΛΑ.Ο.Σ.» ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΙΔΡΥΣΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΟΣ Β.Α.Σ.Τ./Ρ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ –ΣΚΟΠΙΑ- ΤΟΥΡΚΙΑ – ΡΟΥΜΑΝΙΑ).
ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΝΑΝΤΙΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ «ΑΜΚΑ» ΚΑΙ ΣΤΟ 666 ΚΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΔΟΡΙΟ ΜΙΚΡΟΚΥΚΛΩΜΑ/ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ 666 ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ «ΛΑ.Ο.Σ.»,
ΔΙΟΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ «ΑΜΚΑ», ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ «ΛΑ.Ο.Σ.», ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΜΟΧΛΟΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ «ΑΜΚΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΨΙΛΟΝ» ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΔΡΑΓΑΖΗ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΤΑ ΑΠΟΚΡΥΦΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ «ΛΑ.Ο.Σ.» ΦΕΡΕΤΕ ΩΣ «ΝΕΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 666».
ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΑΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΟΥΝ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΚΑΙ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ «ΛΑ.Ο.Σ.» Η’ ΑΛΛΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ «ΛΑ.Ο.Σ.», ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΚΔΙΩΞΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΙΟΤΙ ΑΝ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΝΤΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΑΞΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΤΟΥ 666, ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ «ΛΑ.Ο.Σ.» ΘΑ ΔΙΟΧΕΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΕΒΡΑΙΚΗ ΚΥΠ/ΕΥΠ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ (ΚΑΡΑΤΖΑΦΥΡΕΡ), ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΕΙΝΟΥ ΤΟΥΡΚΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΜΑΤΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΕΣΧΑΤΟΣ ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΟΣ Ρ.Ι.Κ. (ΡΩΣΙΑ – ΙΣΛΑΜΙΚΑ ΚΡΑΤΗ – ΚΙΝΑ) ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΤΑΧΑ ΩΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑΧΑ ΩΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.
ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΙΑΣΜΕΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΦΟΥΡΑΚΗ:
Τό ὅτι τά τρῖα ἐξάρια (666) δηλώνουν καί προσδιορίζουν τή νικηφόρα ἔκβαση ἑνός πολυετούς ἀγῶνα τῶν Ἑλλήνων, μᾶς τό διδάσκει μεταξύ ἄλλων καί ὁ θεογόνος Αἰσχύλος. στούς στίχους 30-35 τῆς τραγωδίας τοῦ Ἀγαμέμνων. Σ' αὐτούς ἀναφέρει πώς: ὅταν ἐπιτεύχθηκε ἅλωση τῆς Τροίας καί διά Φρυκτωριῶν μεταδόθηκε εἰς τό Ἄργος, τοῦ Βασιλείου τοῦ Ἀρχηγοῦ τῶν Πανελλήνων Ἀγαμέμνονα, τό μήνυμα τῆς ἁλώσεως, ὁ Φύλακας τῶν Ἀνακτόρων ὅπου ἦταν ἐντεταλμένος διά τή λήψη τοῦ ἀνεφώνησε: «Τά δεσποτῶν γάρ εὖ πεσόντα θήσομαι τρίς ἐξ βάλουσής της δέ μοί φρυκτωρία...» (Διατί θά πῶ πώς εὐοδώθηκε ὁ Βασιλέας μου, ἀφοῦ τρεῖς φορές ἕξι 6-6-6 μου ἔφεξε αὐτή φρυκτωρία...)
ΠΗΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : https://www.fourakis.gr/node/37
666, BARCODE, ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ, ΣΕΓΚΕΝ, ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ, ΘΗΡΙΟ, ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ, ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΜΑ, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΤΣΙΠΑΚΙ
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