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Le Pr Raoult, Dr Fouché, Ruquier et Praud, révélations importantes
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20 views • November 13, 2020
12 nov. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=is2qpcze36I
Vivre sainement : https://www.youtube.com/channel/UCPc4qwIJsi4KPJCtjxdogiQ
Le Professeur Didier Raoult face à Laurent Ruquier fut encore magistral, un calme impitoyable, une précision chirurgicale tout en appuyant là où ça fait. Laurent Ruquier m’a surpris dans le bon sens en montrant son agacement face aux réactions du gouvernement. Et enfin le Dr Louis Fouché et Pascal Praud nous ont expliqué de manière très précises toutes les incohérences de cette crise. Un seul mot à dire : Chapeau à vous 4 Pr Raoult, Laurent Ruquier, Dr Fouché et Pascal Praud. Partagez un max, l’info doit circuler.
Mes cagnottes pour m'aider à améliorer la qualité de la chaîne :
Tipeee : https://fr.tipeee.com/vivresainement/
Paypal : https://paypal.me/pools/c/8qSy506oim
Pétition pour soutenir le Docteur Raoult et son IHU : https://www.mesopinions.com/petition/sante/laissons-ihu-pr-raoult-soigner-covid19/111114
Rejoignez-nous sur Facebook:
https://www.facebook.com/chrisdevivresainement/
Twitter : https://twitter.com/VSainement
Installer Firefox : https://www.mozilla.org/
Voici le lien pour vous inscrire à la plateforme Odysee afin d'éviter la censure et obtenir une récompense :
https://odysee.com/$/invite/@Vivresainement:f
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Cliquez sur récompenses et validez votre compte avec votre téléphone par SMS. Vous inquiétez pas, votre numéro est vraiment lié à votre compte et vous seul peut y accéder.
Une fois validé, retournez dans récompenses, allez dans la section inviter bonus, cliquez sur inviter quelqu’un ensuite copier ceci pour le coller dans la fenêtre puis valider : @Vivresainement
Vous avez également plein d'autres récompenses, faites le tour :) Je reste dispo pour des questions sur le sujet :)
Ma chaîne sur Odysee: https://odysee.com/%40Vivresainement:f
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Voici la liste de livres, vitamines et autres articles que je recommande : https://www.youtube.com/channel/UCPc4qwIJsi4KPJCtjxdogiQ/community
Super important : Se regrouper pour instaurer le RIC et reprendre nos droits : https://culture-ric.fr/
Pour les Youtubers, me contacter ici : [email protected]
PETITION CONTRE MACRON : https://www.mesopinions.com/petition/politique/demission-president-emmanuel-macron/42009
Les sources :
https://www.lci.fr/emissions/
https://www.reinfocovid.fr/une-tres-bonne-nouvelle-et-les-remerciements-du-dr-louis-fouche/
Vivre sainement : https://www.youtube.com/channel/UCPc4qwIJsi4KPJCtjxdogiQ
Le Professeur Didier Raoult face à Laurent Ruquier fut encore magistral, un calme impitoyable, une précision chirurgicale tout en appuyant là où ça fait. Laurent Ruquier m’a surpris dans le bon sens en montrant son agacement face aux réactions du gouvernement. Et enfin le Dr Louis Fouché et Pascal Praud nous ont expliqué de manière très précises toutes les incohérences de cette crise. Un seul mot à dire : Chapeau à vous 4 Pr Raoult, Laurent Ruquier, Dr Fouché et Pascal Praud. Partagez un max, l’info doit circuler.
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