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mRNA/mDNA «εμβόλια» και
αλλαγή του ανθρώπινου γονιδιώματος -νέο συνθετικό είδος transhuman 2.0.
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ - ΔΡ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ https://www.dmu.ac.uk/about-dmu/academic-staff/technology/ioannis-kypraios/ioannis-kypraios.aspx , (ΒΙΝΤΕΟ): https://ugetube.com/watch/cd2ol3oOVXm6FSw , https://rumble.com/v1tzcps-mrnamdna-vaccines-and-the-change-of-the-human-genome-new-synthetic-species-.html .
ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ: https://odysee.com/@HealthTech:5/Talk1_GR_IK_ICXCNIKA_FINAL:3
mRNA/mDNA 'vaccines' and the change of the human genome -new synthetic species transhuman 2.0 https://odysee.com/@HealthTech:5/Talk2_EN_IK_ICXCNIKA_FINAL:4
mRNA/mDNA 'εμβόλια' και ιονίζουσα ραδιοακτινοβολία https://odysee.com/@HealthTech:5/Talk2_GR_IK_ICXCNIKA_FINAL:a
***Αύγ/Σεπτ 2022*** mRNA/mDNA 'εμβόλια':(1) ψηφιακή ταυτότητα και παγκόσμια διακυβέρνηση,(2) ευλογιά πιθήκων και οξεία αυτοάνοση ηπατίτιδα,(3) ραδιοακτινοβολία και shedding,(4)τί μπορούμε να κάνουμε; https://odysee.com/@HealthTech:5/Talk_GR_Aug2022_IK_ICXCNIKA_FINAL:7
***August/September 2022*** mRNA/mDNA 'vaccines': (1) digital ID and world government, (2) monkeypox and acute autoimmune hepatitis, (3) ionising radiation and shedding, (4) what can we do? https://odysee.com/@HealthTech:5/Talk_EN_Aug2022_IK_ICXCNIKA_FINAL:2
“INTRACELLULAR REVERSE TRANSCRIPTION OF PFIZER BIONTECH COVID-19 MRNA VACCINE BNT162B2 IN VITRO IN HUMAN LIVER CELL LINE”. ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΕΠΕΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ DNA (VIDEO-ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/vy78p9-intracellular-reverse-transcription-of-pfizer-biontech-covid-19-mrna-vaccin.html , https://www.brighteon.com/907de490-3f2f-49e0-8942-9294668b47e4 , https://ugetube.com/watch/EFwgBgGydf6NKFj . SOURCES-ΠΗΓΕΣ: https://www.mdpi.com/1467-3045/44/3/73/htm , https://www.cardiodoctor.gr/τελικά-μήπως-είχαν-δίκαιο-όσοι-ανησυχ .
«Τελικά μήπως είχαν δίκαιο όσοι ανησυχούσαν για τα m-RNA εμβόλια; Γράφει ο Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Καρδιολόγος https://www.cardiodoctor.gr/τελικά-μήπως-είχαν-δίκαιο-όσοι-ανησυχ »
[«η ασφάλεια των νέων φαρμάκων δεν μπορεί να είναι γνωστή με βεβαιότητα παρά μόνον όταν αυτά διατίθενται στην αγορά για πολλά χρόνια».
Δ. Τριχόπουλος. Δάσκαλός μας.
Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας]
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
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