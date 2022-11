mRNA/mDNA «εμβόλια» και αλλαγή του ανθρώπινου γονιδιώματος -νέο συνθετικό είδος transhuman 2.0. ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ - ΔΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ https://www.dmu.ac.uk/about-dmu/academic-staff/technology/ioannis-kypraios/ioannis-kypraios.aspx , (ΒΙΝΤΕΟ): https://ugetube.com/watch/cd2ol3oOVXm6FSw , https://rumble.com/v1tzcps-mrnamdna-vaccines-and-the-change-of-the-human-genome-new-synthetic-species-.html .

“INTRACELLULAR REVERSE TRANSCRIPTION OF PFIZER BIONTECH COVID-19 MRNA VACCINE BNT162B2 IN VITRO IN HUMAN LIVER CELL LINE”. ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΕΠΕΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ DNA (VIDEO-ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/vy78p9-intracellular-reverse-transcription-of-pfizer-biontech-covid-19-mrna-vaccin.html , https://www.brighteon.com/907de490-3f2f-49e0-8942-9294668b47e4 , https://ugetube.com/watch/EFwgBgGydf6NKFj . SOURCES-ΠΗΓΕΣ: https://www.mdpi.com/1467-3045/44/3/73/htm , https://www.cardiodoctor.gr/τελικά-μήπως-είχαν-δίκαιο-όσοι-ανησυχ .

«Τελικά μήπως είχαν δίκαιο όσοι ανησυχούσαν για τα m-RNA εμβόλια; Γράφει ο Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Καρδιολόγος https://www.cardiodoctor.gr/τελικά-μήπως-είχαν-δίκαιο-όσοι-ανησυχ »

[«η ασφάλεια των νέων φαρμάκων δεν μπορεί να είναι γνωστή με βεβαιότητα παρά μόνον όταν αυτά διατίθενται στην αγορά για πολλά χρόνια».

Δ. Τριχόπουλος. Δάσκαλός μας.

Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας]





ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,

Ευστάθιος Μοσχοβίτης

